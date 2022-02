Abend mit Heinrich del Core in Wehingen wird auf September verschoben

Die für Mittwoch, 9. Februar, geplante Comedyveranstaltung in der Schlossberghalle Wehingen mit Heinrich del Core wird aufgrund der explodierenden Inzidenzen im eigenen und angrenzenden Landkreisen auf Dienstag, 13. September, verschoben. Alle gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit. „Nach den derzeit gültigen Pandemiebestimmungen wäre die Veranstaltung ausverkauft und mit Einhaltung der 2G-Regel durchführbar gewesen. Jedoch haben wir uns angesichts der hohen Infektionszahlen auf eine Verschiebung in den Spätsommer entschieden. Das Ansteckungsrisiko für die Besucher und Hallenpersonal ist trotz entsprechender Hygienemaßnahmen zu hoch. Ein Ausbruch hätte unter Umständen nicht nur für die erkrankten Teilnehmer weitreichende Folgen, sondern auch für ihre Familien und ihre Arbeitgeber,“ so Dieter Volz, 1. Vorsitzender des Kulturvereins. www.schlossberghalle-wehingen.de.