Abbrucharbeiten an der Sporthalle sind abgeschlossen

Der Gemeinderat hat bei seiner Sitzung am Donnerstag, 23. Juni, berichtet, dass die Abbruch- und Rückbauarbeiten zur Modernisierung und Erweiterung der Sporthalle abgeschlossen seien. Insgesamt hätten sich die Vereine und Organisationen, sowie die Auszubildenden der Volz Gruppe mit 546,5 Stunden an Eigenleistungen in das Bauprojekt Sporthalle eingebracht, teilt die Gemeinde mit. Bürgermeisterstellvertreter Alwin Meicht hat die Arbeiten koordiniert, die Entsorgung des Materials und das Ausleihen der Arbeitsgeräte organisiert.

In den Öltanks der Halle befinden sich zudem noch etwa 3500 Liter Heizöl. Das Heizöl wird abgepumpt und für das Beheizen der Gebäude Baurengasse 2 und Rinnenstraße 25 der Gemeinde Deilingen verwendet, in denen Asylbewerber wohnen. Das dann noch verbleibende Heizöl verschenkt die Gemeinde an die Ortsgruppe des DRK, den Sportverein und den Traktorenclub, die ihre Gebäude noch mit Heizöl beheizen.

Der Gemeinderat erteilte außerdem das Einvernehmen für die Aufstellung der 8 Wohncontainer. Die Forche Grundstücks – Unternehmergesellschaft (UG) & Co. KG möchte auf dem Flurstück 317 im Gewerbegebiet Brühl, 2. Erweiterung, Wohncontainer für Mitarbeiter des Unternehmens Volz Gruppe und Flüchtlinge aus der Ukraine erstellen.

Die Gemeinde Deilingen hat sich an Staatssekretär Volker Schebesta im Ministerium für Kultus, Jugend und Sport des Landes Baden-Württemberg gewandt und darauf hingewiesen, dass seit März 2021 die Fördermittel des Bundes und des Landes Baden-Württemberg für Investitionen in Kindertagesstätten überzeichnet und ausgeschöpft sind. Staatssekretär Schebesta antwortet darauf, dass die Förderung von Investitionen in Kitas im Verantwortungsbereich des Bundes liegt, der den Rechtsanspruch auf frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung ab dem vollendeten ersten Lebensjahr eingeführt hat. Im Koalitionsvertrag der aktuellen Bundesregierung sei die Absicht des Bundes dokumentiert, die Investitionsförderung in den Ausbau von Kitas fortzusetzen. Bis heute seien dieser Ankündigung noch keine Taten gefolgt. Es gibt aktuell weder vom Bund, noch vom Land Baden-Württemberg eine Förderung für Investitionsmaßnahmen in Kindertageseinrichtungen.

Zusammen mit der Modernisierung und Erweiterung der Sporthalle baut die Gemeinde Deilingen aktuell Räume für den qualitativen und quantitativen Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Grundschüler. Der Bund hat mit dem Ganztagesförderungsgesetz vom 2. Oktober 2021 einen Rechtsanspruch für Grundschulkinder ab dem Schuljahr 2026/2027 auf Ganztagesbetreuung im Umfang von acht Stunden täglich und einer maximalen Schließzeit von vier Wochen im Jahr geschaffen.

Seit Oktober 2021 ist es in den Verhandlungen zwischen dem Bund und den Ländern nach acht Monaten immer noch zu keiner Vereinbarung über die Erstellung einer Förderrichtlinie zum Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter gekommen. Die Gemeinde Deilingen kann daher für dieses Förderprojekt noch keinen Förderantrag stellen, obwohl der Bund die Fördermittel in seinen Haushaltsplan eingestellt hat.

Der Vorsitzende berichtete zudem, dass der Aufbau der Mobilfunkeinheit der Telefonica/O2 im Bereich des Sportgeländes Bühl fertiggestellt ist. Die Mobilfunkeinheit werde in den nächsten Wochen in Betrieb gehen und somit werde das Mobilfunknetz in Deilingen weiter verbessert. Auch der Breitbandausbau in Deilingen stehe kurz vor der Fertigstellung. Die Übergabe des gebauten Netzes an den Netzbetreiber NetCom BW ist für den 12. Juli angekündigt.

Für die örtliche Seniorengemeinschaft konnte außerdem ein neues Leitungsteam gefunden werden. Ilona Volz und Karl Josef Ginter übernehmen die Leitung der örtlichen Seniorengruppe von Volker Püschel und Berthold Dettinger.