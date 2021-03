A 81: Insassen retten sich aus brennendem Auto

Am Montagabend ist es auf der Autobahn A 81 in Fahrtrichtung Singen zwischen den Anschlussstellen Rottenburg und Horb zu einem spektakulären Verkehrsunfall gekommen. Nach derzeitigen Ermittlungen raste ein mit vier Insassen besetzter Pkw von hinten in den Auflieger eines überholenden Lkw. Der Pkw verkeilte sich und wurde mitgeschleift. Durch auslaufende Betriebsstoffe und Funkenflug fing der Auflieger Feuer. Der Lkw-Fahrer mitsamt dem Pkw fuhr auf die Standspur und schaffte es noch, seine Zugmaschine vom brennenden Auflieger zu trennen. Dieser war mit großen Papierrollen beladen und brannte, wie auch das Auto, vollständig. Die vier Insassen konnten sich mit leichten Verletzungen aus dem brennenden Pkw retten. Nachdem das Feuer gelöscht war, mussten die großen Papierrollen mit einem Bagger abgeladen werden. Das THW transportierte die Papierrollen ab. Die Bergungs- und Aufräumungsarbeiten dauern bis in die Morgenstunden des Dienstags an. Die Polizei geht von einem Gesamtschaden von bis 200 000 Euro aus.