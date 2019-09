70 Jahre verheiratet: Dieses Paar feiert die Gnadenhochzeit

Noch heute strahlen seine Augen, wenn Edmund Vaas sich an den 7. August 1946 erinnert. An diesem Tag forderte er die damals 16-jährige Hildegard zum ersten Mal zum Tanz auf.

Heute, mehr als 70 Jahre später, sind Edmund und Hildegard Vaas seit 70 Jahren verheiratet und feiern die Gnadenhochzeit.

Oft war der damals 19-jährige Edmund mit seinem Bruder auf dem Tanzabend, aber dieser war ein ganz besonderer, denn Edmund fasste sich ein Herz und fragte Hildegard, ob sie mit ihm tanzen wolle, so erzählt er es heute.

Sein Bruder hatte ihm augenzwinkernd erzählt, dass von den drei Schwestern nur noch Hildegard „zu haben“ wäre, so Vaas. Von diesem Tag an trafen sich die zwei regelmäßig beim Tanz und auch auf dem Fußballplatz, wo Edmund mit seinem Bruder kickte.

Edmund Vaas ist im Jahr 1927 als viertes von fünf Kindern in Gaishardt im Ostalbkreis geboren. Schon früh, als Vaas gerade einmal sieben Jahren alt war, starb seine Mutter. Seine Tante versorgte ihn von da an.

Als sein Vater Jahre später wieder heiratete, zog die Familie nach Ellwangen. An Vaas’ 16. Geburtstag, das war 1943, meldete er sich freiwillig zur Marine und kam im Februar 1945 in russische Gefangenschaft. Aufgrund seines schlechten körperlichen Zustandes wurde er im August 1945 frühzeitig wieder entlassen.

Das Flüchtlingsmädchen hat doch kein Geld, die bringt doch von Schlesien nichts mit. sagte die Stiefmutter von Edmund Vaas

Hildegard Vaas ist 1930 in Kranstädt in Oberschlesien geboren und wuchs mit zwei Schwestern und ihren Eltern in einem kleinen Haus mit vielen Tieren auf, erzählt Vaas.

„Oft musste ich nach der Schule Gänse hüten“, sagt Hildegard Vaas weiter.

An den Tag drei Tage vor Ostern im Jahr 1945, erinnert sich die 89-Jährige noch gut. „Wir flohen vor den Russen mit dem letztmöglichen Zug über Tschechien nach Österreich in die Steiermark“, sagt sie. Im November 1945 kamen sie nach Adelmannsfelden bei Aalen und ihnen wurde ein Zimmer auf einem Bauernhof zugeteilt. Dort half die Familie bei der Feldarbeit mit.

Eduard Vaas’ Stiefmutter habe über Hildegard oft gescholten und gesagt: „Das Flüchtlingsmädchen hat doch kein Geld, die bringt doch von Schlesien nichts mit.“

Doch das war den beiden egal: Am 1. September 1949 begannen sie mit der standesamtlichen Trauung offiziell ihren gemeinsamen Lebensweg. Am 22. Oktober folgte dann die große kirchliche Hochzeit.

Bis zur Geburt ihres ersten von vier Kindern arbeitet Hildegard Vaas in einer Strumpffabrik und Edmund Vaas als Sachbearbeiter bei einem Stromversorger. Nach einer beruflichen Veränderung strebend bewarb sich Vaas auf ein Inserat der Kugelschreiberfabrik in Gosheim. Dank gute Kontakte des damaligen Vikars Franz Dreher, der später Pfarrer in Gosheim wurde, und des Firmenchefs Albert Hauser, bekam er die Stelle.

1958 zog dann die ganze Familie nach Gosheim in die Bergstraße. „Glücklicherweise legte unser damaliger Vermieter fest, dass wir ein Wohnrecht auf Lebenzeit bekommen“, sagt Vaas. „Darüber sind wir sehr froh.“

Während sich Edmund guter Gesundheit erfreut, verbrachte seine Frau im letzten Jahr viele Monate im Krankenhaus, das Laufen fällt ihr schwer. Früher habe sie täglich Spaziergänge zur Längenbergkapelle gemacht. „Das geht heute leider nicht mehr“, sagt Vaas. Edmund Vaas fährt allerdings noch Auto, allerdings nur kurze Strecken zum Einkaufen in die nähere Umgebung.

Aber was ist das Rezept von Hildegard und Edmund Vaas nach 70 Jahren Ehe? „Man muss einfach zusammenhalten, in guten wie in schlechten Tagen“, sagt Eduard Vaas. Das habe sich vor allem auch beim frühen Unfalltod des Sohnes und der schweren Krankheit von Hildegard gezeigt.