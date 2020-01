70 000 Euro Schaden bei Wohnhausbrand

Im siebten Stock eines neunstöckigen Mehrfamilienhauses in der Ebinger Schillerstraße in Albstadt ist am Samstagnachmittag ein Brand ausgebrochen. Es entstand ein Schaden in Höhe von 70 000 Euro.

Bewohner riefen laut Polizei gegen 14.30 Uhr die Rettungskräfte, da Rauchmelder auslösten und bereits Rauch aus einer Tür quoll. Die Feuerwehr, die mit über 30 Einsatzkräften vor Ort war, konnte ein Übergreifen des Brandes auf andere Bereiche des Hauses verhindern, sodass nur die betroffene Wohnung beschädigt und unbewohnbar wurde.

Während des Brandausbruchs hielten sich keine Personen in der Dreizimmerwohnung auf. Verletzt wurde niemand, weshalb der mitalarmierte Rettungsdienst, der mit 20 Einsatzkräften am Brandort war, nicht tätig werden musste. Das Polizeirevier Albstadt, das an der Brandstelle während der Löscharbeiten eine örtliche Umleitung einrichtete, hat die Ermittlungen zur Brandursache, die möglicherweise auf technische Gründe zurückzuführen ist, aufgenommen.