54-Jähriger verliert Kontrolle über sein Fahrzeug

Ein 54-jähriger hat die Kontrolle über sein Auto verloren und mehr als 5000 Euro Blechschaden verursacht. Dies teilt die Polizei mit. Der 54-jährige Audi-Fahrer war am Samstagmittag gegen 12 Uhr auf der Landesstraße 433 von Gosheim in Richtung Wehingen unterwegs, als er den Mittelstreifen überquerte und auf die auf der Gegenfahrbahn befindliche Schutzplanke prallte. Glücklicherweise wurde der 54-Jährige durch den Aufprall nicht verletzt. Die Polizei schätzt den Schaden am Audi auf eine Höhe von rund 5000 Euro und an der Leitplanke auf mehrere Hundert Euro.