5000 Euro für Kinderkrebsnachsorge

Wie auch in den vergangenen Jahren haben sich die CVT-Capellmann GmbH & Co. KG und die PTS-precision GmbH entschieden, anstelle von Weihnachtspräsenten für Kunden und Mitarbeiter lieber eine gemeinnützige Organisation der Region durch eine Weihnachtsspende zu unterstützen. Dieses Jahr fiel die Wahl erneut auf das Nachsorgeklinikum in Tannheim. Es gingen 5000 Euro der beiden Firmen an das Klinikum.

Die Nachsorgeklinik Tannheim gemeinnützige GmbH ist eine Einrichtung der Deuschen Kinderkrebsnachsorge – Stiftung für das chronisch kranke Kind. Die Rehabilitationsklinik mit dem familienorientierten Konzept ist für Familien sowie Jugendliche und Erwachsene, die von einer kardiologischen oder onkologischen Erkrankung oder von Mukoviszidose betroffen sind.

„Es ist uns wichtig, gerade zu dieser Zeit im Jahr, anderen Menschen eine Freude zu bereiten und diese finanziell mit unserer Spende unterstützen zu können“, so Roland Hermle (COO). Auch ließ die Geschäftsleitung es sich nicht nehmen, den Scheck persönlich in Tannheim vorbeizubringen.