50 Jahre Narrenzunft Königsheim: Als das „Da-Weible“ Rache nahm

Am Wochenende 22. bis 24. Februar feiert die Narrenzunft Königsheim ihr 50-jähriges Bestehen. Gleichzeitig ist das 27. Ringtreffen der „Narrenfreunde Heuberg“. Ein halbes Jahrhundert gibt Anlass, inne zu halten und auf die Anfänge der Narretei im Ort zurückzublicken. So auf die Narrenfiguren, den „Gebber“ und „Da-Weible“.

Wie in den meisten Tal- und Heuberggemeinden gab es schon früh Narretei und Fasnet in Königsheim. Vermutlich kam auch einiges von der nahegelegenen Narrenstadt Rottweil in die Dörfer. Urkundlich erwähnt ist, dass schon 1912 erstmals ein Umzug in Königsheim stattfand. Zu jener Zeit herrschte im Ort reges Narrentreiben, das aber nicht in einem Verein organisiert war. Wer wollte, fand sich dazu ein und machte einfach mit. Die Masken wurden selber geschnitzt oder aus anderen Gemeinden beschafft. Hauptsächlich wurde jedoch ein sogenannter „Bajass“ getragen, da dieser kostengünstig in der Herstellung war, zeigt die Chronik auf.

Geburt von zwei neuen Narren

In den Jahren nach dem Krieg wurden dann in den Gaststätten immer wieder „Kappenabende“ veranstaltet. Damals war, wie auch schon vor dem Krieg, das „Maschgern“ verbreitet. Man ging von Haus zu Haus, sagte den Leuten auf und wurde dafür bewirtet. Alles geschah jedoch unter dem Motto: „Jedem zur Freud und niemand zum Leid“.

Mit der Gründung der Narrenzunft am 20. November 1969 wurde auch die Hauptfigur, ein Weißnarr mit Gipseranzug geschaffen. 1992 wurde dieser ganz neu umgewandelt und erhielt das heutige Aussehen. Doch bereits in der Bibel steht, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Deshalb erhielt die Hauptfigur 1992 Zuwachs mit gleich zwei Narrentypen: der „Gebber“ und das „Da-Weible“.

Beide Narrentypen basieren auf alten Sagen und Legenden. Zwei alte Masken des Königsheimer Urgesteins und Maskenschnitzers Jakob Villing gaben den beiden neuen Typen das Gesicht. Angelehnt an die Sagen wurden die Häser gestaltet.

Eine Sage rankt um Königsheim

Das „Da-Weible“ stellt eine alte Bauernmagd dar, die zu Lebzeiten gottesfürchtig und rechtschaffen in den Diensten eines reichen Bauern ihre schwere Arbeit verrichtete. Mit zunehmendem Alter wurde die Arbeit für die Magd zu schwer und ihr Herr zürnte darüber. Aus Zorn jagte er die alte Magd mit Schimpf und Schande von seinem Hof.

„Bauer“, sagte das alte Weib, „jahrelang habe ich dir treu und brav gedient und zum Wohle deiner Familie geschafft, doch jetzt, da ich alt bin, jagst du mich zum Lohn von deinem Hof. Zur Strafe werde ich dir das nehmen, wofür du dein ganzes Leben gelebt hast“. Doch der Bauer lachte darüber. Nach Jahren verschwanden die beiden Kinder des Bauern. Die Einwohner des Dorfs vermuteten hinter dem Verschwinden der Kinder die Rache des Da-Weible. Ob dem wirklich so war, konnte niemals geklärt werden – es ist eben eine Sage.

Der Gebber holt seine Beute

Der „Gebber“ symbolisiert den auf dem Heuberg bekannten Dorfhüter. Die Älteren wissen noch, dass der Dorfhüter die Aufgabe hatte, solange rechtschaffene Bürger am Sonntag den Gottesdienst besuchten, das Hab und Gut dieser Leute vor allem Schaden zu bewahren. Er achtete darauf, dass keine Diebe eindrangen und dass kein Haus ein Raub des Feuers werden konnte. Hierzu hatte er einen Dorfstock als Waffe mit einer oben aufgesetzten Hellebarde. Doch der Gebber nutzte die Gelegenheit und stahl den Leuten Hab und Gut und machte sich davon – den Dorfstock ließ er dummerweise zurück.

Er versteckte sich in einer Höhle. Noch heute wird dieser Ort das „Gebbers-Loch“ genannt. Der Gebber verstand es immer wieder, sich dem Zugriff der Häscher zu entziehen. Im Gegenteil, selbst mit den Jägern spielte der Unhold das Gaunerstück weiter. Was nicht niet- und nagelfest war, wurde eine Beute seiner Habgier. Selbst mit Holz beladene Fuhrwerke verschwanden, wenn diese in die Nähe seines Verstecks fuhren. Der Gebber konnte nie gefasst werden und darum ist diese Sage bis heute lebendig. Alle drei Narrenfiguren werden am kommenden Wochenende mit im Mittelpunkt stehen.