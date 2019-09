49-Jähriger wird Opfer eines Raubes - Polizei nimmt vier Täter fest

Bereits in der Sonntagnacht ist ein 49-jähriger Fußgänger in der Parkanlage „Villa Eugenia“ in Hechingen von vier Männern überfallen und seiner Bauchtasche beraubt worden. Inzwischen ist einer der vier Tatverdächtigen geständig.

Der Mann, so der Polizeibericht, verließ gegen 22.30 Uhr die Gaststätte „Museum“ und ging zu Fuß über den Obertorplatz in Richtung Hotel Klaiber. Auf dem Weg dorthin wurde er bei einer Buchhandlung von einem Männer-Quartett angesprochen. Der 49-Jährige ging mit den vier Männern in die Parkanlage der Villa Eugenia, wo er dann tätlich angegriffen wurde.

Einer der Täter entriss ihm seine Bauchtasche mit Inhalt. Danach flüchteten die Räuber in Richtung Obertorplatz. Bei der sofort nach dem Bekanntwerden des Falles eingeleiteten Fahndung konnte die Polizei vier tatverdächtige Rumänen vor der Gaststätte „Ochsen“ vorläufig festnehmen.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen durch die Kriminalpolizei zeigte sich einer der Verdächtigen geständig. Die vier mutmaßlichen Täter, zwischen 19 und 33 Jahre alt, wurden am Dienstag, auf Antrag der Staatsanwaltschaft, dem Haftrichter beim Amtsgericht Hechingen vorgeführt. Gegen alle Vier erging Haftbefehl.