26-Jähriger ertrinkt in Schömberger Stausee

Zu einem tragischen Unglücksfall ist es am Freitagabend um kurz nach 22 Uhr am Schömberger Stausee gekommen. Dabei ertrank ein 26-Jähriger.

Der 26-jährige Mann hatte sich laut Polizei vom Strandbad aus zum Schwimmen in den See begeben. Als er sich mehrere Meter vom Ufer entfernt hatte, vernahmen seine am Ufer zurückgebliebenen Freunde plötzlich Hilferufe. Ein 23-Jähriger sprang in den See, um seinem Freund zu helfen, konnte ihn jedoch bei Dunkelheit nicht finden.

Durch das Polizeipräsidium Tuttlingen wurden daraufhin unverzüglich, zusammen mit der Integrierten Leitstelle des Zollernalbkreises, umfangreiche Suchmaßnahmen durch Polizei-, Feuerwehr- und Rettungsdienstkräfte sowie Taucher des DLRG eingeleitet. Neben Booten kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz, der mit seiner Wärmebildkamera den Uferbereich überprüfte und den See für die Suchkräfte ausleuchtete.

Um kurz vor Mitternacht wurde der 26-Jährige leblos von einem Taucher mehrere Meter unter der Wasseroberfläche am Grund des Sees aufgefunden und an Land gebracht. Trotz sofort eingeleiteter Reanimation kam für den jungen Mann jede Hilfe zu spät. Vom eingesetzten Notarzt konnte nur noch sein Tod festgestellt werden.

Durch Schaulustige mit ihren Fahrzeugen kam es laut Polizei kurzzeitig zum Erliegen des Verkehrs auf der Stauseestraße. Zu einer Behinderung der Rettungskräfte kam es nicht.