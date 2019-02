22-Jähriger stürzt bei Quad-Tour und verletzt sich schwer

Was ein lustiges Wintervergnügen sein sollte, hat am Samstagmittag ein bitteres Ende für einen Mann in Mahlstetten gehabt. Bei einer Quadtour durch den Schnee verletzte er sich schwer.

Wie die Polizei Tuttlingen mitteilt, fuhr der junge Mann am Samstag gegen 12.35 Uhr mit seinem Quad über die schneebedeckten Wiesen und Felder in Verlängerung des Ardwegs. Im strahlenden Sonnenschein übersah er eine Bodenerhöhung, über die er mit Mühe hinweg schanzte. „Er hatte sein Quad gerade wieder unter Kontrolle, als die nächste, schlecht sichtbare Unebenheit im Gelände folgte. Hier war dann nichts mehr zu retten“, so der Bericht der Polizei weiter. „Der 22-Jährige stieß gegen den etwas höheren Erdbuckel. Sein Quad überschlug sich und blieb auf dem Fahrer liegen.“

Rettungskräfte benötigen Hubschrauber

Langläufer und in der Nähe arbeitende Bekannte des jungen Mannes wurden auf den Unfall aufmerksam und eilten zur Hilfe. Sie verständigten den Rettungswagen samt Notarzt. Weil die Verletzungen so schwer waren, brachte ein Rettungshubschrauber den Verletzten nach der Erstversorgung ins Schwarzwald-Baar-Klinikum. Das Quad, so die Polizei, blieb unbeschädigt.