18-Jähriger von Auto erfasst und schwer verletzt

Ein 18-jähriger Fußgänger ist am Sonntagabend in der Wellendinger Straße in Schömberg von einem vorbeifahrenden Auto erfasst und schwer verletzt worden.

Der junge Mann ging, so berichtet die Polizei, kurz nach 21 Uhr auf Höhe des Bahnübergangs ortsauswärts. Dabei geriet er vom Gehweg auf die Fahrbahn. Ein in gleicher Richtung fahrender PKW erfasste den 18-Jährigen und warf ihn auf die Fahrbahn. Der junge Mann erlitt schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung brachte ihn ein Rettungswagen ins Krankenhaus. Am Auto entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von zirka 1000 Euro. Die Insassen des Opels blieben unverletzt.

Die Verkehrspolizei ist noch dabei, den genauen Unfallhergang zu rekonstruieren. Möglicherweise war Alkohol die Ursache für den „Fehltritt“ des 18-Jährigen. Die Ermittlungen dauern an.