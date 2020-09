1:3 nach 1:0: Gosheim geht die Puste aus

Der SV Villingendorf hat sich durch einen 3:2-Sieg gegen die SG 08 Schramberg/SV Sulgen an die Tabellenspitze der Fußball-Bezirksliga Schwarzwald gesetzt. Er profitierte davon, dass sich der bisherige Tabellenführer SG Deißlingen/Lauffen gegen Aufsteiger FSV Denkingen mit einen 1:1 zufrieden geben musste. Zweiter ist die SG Bösingen II/Beffendorf, die bei der SpVgg Bochingen 5:1 gewann. Das Heuberg-Derby zwischen dem SV Bubsheim und dem SV Gosheim entschieden die Gastgeber 3:1 für sich. Der SV Renquishausen überraschte mit einem 4:0-Sieg beim SC Wellendingen.

SV Bubsheim – SV Gosheim 3:1 (1:1). - Tore: 0:1 (2.) Etienne Wenzler, 1:1 (39.) Daniel Geisel (Elfmeter), 2:1 (55.) Emre Karadag, 3:1 (90.+7) Otto Waal. - Zuschauer: 300. - Schiedsrichter: Tekin Kükler (Pfullendorf). - Gelb-Rot für Daniel Geisel (68./Bubsheim). Gosheim erwischte in dem spannungsgeladenen Derby vor 300 Zuschauern den besseren Start, erzielte durch Etienne Wenzler (2.) den frühen Führungstreffer. Bubsheim wirkte nach diesem Treffer verunsichert, hatte Glück, dass Dominik Hermle (20.) nach einem Eckball das Ziel knapp verfehlte. „Dieser Treffer wäre so wichtig gewesen“, sagte SVG-Trainer Adem Sari, der bei seiner Mannschaft auch läuferische Defizite ausmachte.

Erst nach knapp einer halben Stunde konnte der SVB zulegen, kam selbst zu gefährlichen Offensivaktionen. Nachdem Daniel Geisel im Strafraum nur noch durch ein Foulspiel gestoppt werden konnte, gab es Elfmeter, den der Gefoulte zum 1:1 nutzte. Nach der Pause verschoben sich die Kräfteverhältnisse endgültig auf die Seite des SVB, der zu weiteren Möglichkeiten kam. Nachdem Jan Rubner nur das Außennetz getroffen hatte, erzielte Emre Karadag (55.) das 2:1. Danach führte ein Kopfball von Ertan Tasdemirci (Latte) sowie ein Freistoß von Otto Waal (knapp vorbei) nicht zum gewünschten Erfolg. Dazu erhielt Torjäger Geisel (68.) die Ampelkarte.

Aber auch in Unterzahl gab Bubsheim den Ton an, kam zu weiteren Torchancen. Bevor Otto Waal in der siebten Minute der Nachspielzeit mit einem fulminanten Freistoß zum 3:1 getroffen hatte, mussten die Gastgeber nur eine brenzlige Situation überstehen, als Sebastian Nann (85.) bei einer strittigen Abseitsentscheidung die Möglichkeit genommen wurde, vielleicht das 2:2 zu erzielen. „Der Sieg ist verdient und hätte aufgrund weiterer gute Torchancen unserer Mannschaft auch höher ausfallen können“, bilanzierte SVB-Abteilungsleiter Marc Stier.

Die weiteren Spiele

SC Wellendingen – SV Renquishausen 0:4 (0:2). - Tore: 0:1 (7.) Jonas Rack, 0:2 (43.) Marius Butz, 0:3 (70.) Jonas Rack, 0:4 (80.) Marius Butz. - Zuschauer: 150. - Schiedsrichter: Justin Volz (Schömberg). - Rote Karte: Sascha Bader (49./Wellendingen). Der Sport-Club hatte zunächst Vorteile, geriet aber schnell in Rückstand. Die Gäste wurden zusehends stärker, gewannen in der Folgezeit viele entscheidende Zweikämpfe und erzielten durch Spielertrainer Marius Butz in der Schlussphase des ersten Durchgangs das 2:0. Gleich nach dem Seitenwechsel gerieten die Platzherren durch eine rote Karte in Unterzahl. Dies spielte den Gästen in die Karten, die fortan mit gutem Umschaltspiel für viel Torgefahr sorgten. Die Folge waren zwei weitere Treffer von Rack und Butz zum 4:0.

SG Deißlingen/Lauffen – FSV Denkingen 1:1 (0:1). - Tore: 0:1 (45.) Maxim Diez, 1:1 (80.) Dennis Wemker. - Zuschauer: 250. - Schiedsrichter: Thomas Glaser (Nagold). Die SG musste gleich auf fünf Stammkräfte verzichten, was sich im ersten Durchgang bemerkbar machte. So war die knappe Führung zur Halbzeit durch den Treffer von Maxim Diez für den engagiert spielenden Aufsteiger verdient. Danach waren die Hausherren um den Ausgleich bemüht. Doch die Gäste verteidigten geschickt, konnten den Ausgleich von Dennis Wemker (80.) nach einem Eckball aber nicht verhindern. „Unterm Strich war es eine gerechte Punkteteilung, mit der wir gut leben können“, gab SG-Betreuer Rolf Schummp zu Protokoll.

FV Kickers Lauterbach – FV 08 Rottweil 3:4 (1:3). - Tore: 0:1 (6./Elfmeter), 0:2 (14.) Johannes Wenzler, 1:2 (18.) Joshua Broghammer, 1:3 (45.) Andy Graf, 1:4 (52.) Ralph Burkhardt (Eigentor), 2:4 (56.) Dennis Rothkranz (Elfmeter), 3:4 (81.) Christoph Müller. - Zuschauer: 150. - Schiedsrichter: Hans-Peter Maier (Hofstetten).

SV Villingendorf – SG 08 Schramberg/SV Sulgen 3:2 (2:1). - Tore: 0:1 (28.) Hasret Kadrolli, 1:1 (34.) Christian Höllerich, 2:1 (43.) Marc Müller, 2:2 (49.) Arber Krasniqi (Elfmeter), 3:2 (54.) Nicolas Müller. - Zuschauer: 130. - Schiedsrichter: Robin Bosch (Hallwangen).

SpVgg Bochingen – SG Bösingen II/Beffendorf 1:5 (0:2). - Tore: 0:1 (6.) Simon Jauch, 0:2 (44.) Florian Supper, 0:3 (50.) Simon Jauch, 0:4 (55.) Benedikt Bantle, 0:5 (65.) Marius Haaga, 1:5 (87.) Stefan Egeler. - Zuschauer: 100. - Schiedsrichter: Erich Schmieder (Schapach).

FSV Schwenningen – SV Zimmern II 3:0 (1:0). - Tore: 1:0 (16.) Ömer Bulut, 2:0 (51./Elfmeter), 3:0 (53./Elfmeter) Stefan Aleksic. - Zuschauer: 150. - Schiedsrichter: Joachim Ernst (Engstlatt).

SV Winzeln – SG Böhringen/Dietingen 2:0 (2:0). - Tore: 1:0 (9.) Simon Gaus, 2:0 (45.) Serhat Akyldiz. - Zuschauer: 120. - Schiedsrichter: Andreas Koller (SRG Reutlingen).