100 Jahre SV Mahlstetten: Vor dem Fußball war das Fahrrad

Am 15. März, exakt 100 Jahre nach der Gründung, feiert der SV Mahlstetten sein Jubiläum in der Mehrzweckhalle. Schon seit Monaten arbeitet das Team um den Vorsitzenden Ralf Schutzbach an der Feier, zu dem rund 270 Gäste erwartet werden. „Es wird ein klassischer Festakt, die Landessportverbände werden da sein, der Musik- und Gesangsverein begleiten uns und es wird ein Buffet geben“, sagt Schutzbach, der die Gemeinde als Veranstalter mit ins Boot holte.

Zum 100. Geburtstag des Vereins wurde extra der Heubergwanderpokal schon ein Jahr früher nach Mahlstetten verlegt. An Pfingsten wird also richtig gefeiert – mit Fußball, einem Festzelt und mehreren Live-Bands. „Der ganze Ort ist gefragt, wir haben beim letzten Turnier rund 500 Helfer gebraucht“, sagt Schutzbach. Worauf die Vereinsverantwortlichen im Jubiläumsjahr besonders stolz sind: Die Vereinschronik. Die 100-jährige Geschichte wurde auf fünf große Banner gedruckt.

Die Anfänge: Alles begann mit dem Radfahverein Frisch-Auf Mahlstetten. (Foto: Emanuel Hege)

Einer, der den Verein besser kennt als alle anderen, ist Josef Aicher. Der 70-Jährige spielte seit er 15 Jahre alt war beim SVM, blieb dem Verein in der alten Herrenmannschaft treu und ackerte mehr als alle anderen Mitglieder auf der Baustelle des Vereinsheims. Der größte Unterschied von heute zu früher: „Unser Zusammenhalt war früher noch etwas anderes“, lacht Aicher.

Vom Fahrrad bis zum Heuberg-Meister

Am 15. März 1919 gründeten einige Mahlstettener im Wohnzimmer von Magnus Sauter, dem ersten Vorsitzenden des Clubs, den ’Radfahverein Frisch-Auf Mahlstetten’. „Sie müssen wissen, Fußball war damals noch nicht so populär“, erklärt Aicher. In den Anfangsjahren veranstaltete der Verein mehrere Radevents, wie zum Beispiel ein Rennen von Mahlstetten nach Königsheim. Doch schnell eroberte der Sport um das runde Leder auch den Heuberg. Der erste Bolzplatz entstand Anfang der 30er Jahre auf einer Wiese am Schafstall, außerhalb von Mahlstetten. „Das Feld war dort, wo jetzt der Parkplatz für die Langläufer ist. Heute kann man sich das nicht mehr vorstellen“, sagt Aicher. Es folgte schnell die erste Umbenennung des Clubs in ’Fahrrad- und Fußballverein Mahlstetten’.

Die erste A-Jugend mit Jungkicker Josef Aicher (hinten 4. v.r.). (Foto: Emanuel Hege)

Während des zweiten Weltkrieges war der Vereinsbetrieb auf Eis gelegt, erst 1949 tagten wieder die Mitglieder. Der Verein stellte sich neu auf und taufte sich ein zweites mal um – diesmal in Sportverein. Schon Anfang der 50er Jahre begannen die Arbeiten am neuen Sportplatz Aggenhausen. „Das Feld wurde förmlich aus dem Waldstück herausgeschnitten, es war viel Arbeit“, erzählt Aicher, der die Bauarbeiten als Kind miterlebte. „Alle mussten mit anpacken. Wer nicht konnte, musste sich auszahlen.“

1964 durfte Aicher dann endlich selbst ran: Mit 15 Jahren war er bei der ersten A-Jugend-Mannschaft des Vereins dabei. „Die ersten Spiele haben wir 15:0 und ähnlich verloren, wir waren viel zu jung“, schmunzelt Aicher. In seinen aktiven Jahren wuchs neben der Mitgliederzahl auch das Selbstverständnis des Vereins.

Die erste und einzige SVM-Meistermannschaft des Heubergwanderpokals im Jahre 1988. (Foto: Emanuel Hege)

Die 80er Jahren beschreibt Schutzbach als die „fetten Jahre des Vereins“: Die Mitglieder gründen eine Altherrenmannschaft, der neue Sportplatz im Kirchbühl wird angelegt, das Sportheim entsteht in Eigenleistung, die Jugendmannschaften sind gut besetzt und es spielen zwei aktive Mannschaften.

„Das war eine Ballung von guten Spielern damals“, schwärmt Aicher. „Alle waren sehr engagiert“, fügt Schutzbach hinzu. Aicher ackerte beispielsweise 744 Stunden auf der Vereinsheim-Baustelle – „er war unser großer Capo“, erklärt Schutzbach. Die Krönung folgte 1988, der erste und bisher einzige Sieg des Heubergwanderpokals, und das auf heimischen Rasen.

Aufgaben der Gegenwart

Der Verein hat sich über die Jahrzehnte immer wieder ausprobiert, versuchte neue Sparten aus, die teilweise bis heute noch erfolgreich laufen. Tischtennis, Kinderturnen, Gymnastik, Zumba und die Seniorengruppe – obwohl die Fußballabteilung in den vergangenen Jahren geschrumpft ist, verzeichnet der SVM in diesem Jahr einen kleinen Zuwachs und steht bei rund 290 Mitgliedern – das liegt vor allem an den Fitness-Gruppen wie Zumba.

Das Vereinsheim wurde in den 80er Jahren in kompletter Eigenleistung errichtet. (Foto: Emanuel Hege)

„Heute wollen einfach nicht mehr so viele Kinder Fußball spielen“, erklärt Schutzbach. Da die Situation in den Jugendmannschaften immer schwieriger wurde, gründete Mahlstetten mit Böttingen, Bubsheim, Egesheim und Reichenbach 2013 die Spielgemeinschaft Heuberg. Es gebe einfach mehr Angebote für die Kinder und außerdem einfach weniger Kinder als vor 40 Jahren, sind sich Aicher und Schutzbach sicher. Auch die Aktiven schlossen sich 2015 mit Dürbheim zu einer Gemeinschaft zusammen. Im Verein sei man jedoch glücklich mit dieser Entscheidung.

Auch 50 Jahre nach Aichers aktiven Zeit mit vielen Siegen und toller Kameradschaft, wird der Zusammenhalt trotz oder gerade wegen der Spielgemeinschaft mir Dürbheim beim 100 Jahre alten SV Mahlstetten hochgehalten.