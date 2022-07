100 Jahre SV Bubsheim und ein ganzer Ort feiert mit

Auf eine hundertjährige Traditionsgeschichte kann der SV Bubsheim nun zurückblicken. Gefeiert wurde dies mit einem bunten Sportfest, bei dem neben dem Feiern auch das Sportliche nicht zu kurz kam. Das gute Wetter trug sicherlich auch zum Gelingen des einmaligen Jubiläums bei.

Beim Freundschaftsspiel der Aktiven, zu dem die Bubsheimer Elf den Aufsteiger in die Bezirksliga, den SV Kolbingen, empfing. tragfen somit die gleichen Mannschaften aufeinander wie beim diesjährigen Heuberg-Wanderpokal-Endspiel in Bärenthal. Nach einer spannenden und torreichen Partie siegten am Ende die gastgebenden Bubsheimer mit 4:3.

Die Jugendspiele von den Bambinis bis zur A-Jugend mit einem gut besetzten Teilnehmerfeld wurden von der Jugendabteilung unter der Leitung von Andre‘ Hauser und seinem Team organisiert. 55 Mannschaften hatten sich zu diesem einmaligen Turnier im Rahmen des 100-jährigen Jubiläums des Sportvereins Bubsheim angemeldet.

Bereits um 9.15 Uhr waren die Bambinis und die F-Jugend auf dem Kirchberg an der Reihe. Die Jüngsten wurde von rund 1000 Zuschauern angefeuert. Die Begegnungen der Bambini-Klasse sowie der F-Jugend wurden nach dem Fair Play Prinzip ausgespielt – alle Kinder gehen als Gewinner vom Platz.

Bei den weiteren Spielen gingen bei der E-Jugend SGM Heuberg, bei der D-Jugend die SGM Kolbingen, bei der C-Jugend die SGM Gosheim-Wehingen, bei der B-Jugend Aldingen und bei der A-Jugend die TSG Balingen als Sieger hervor.

Abends war Party mit DJ Dieter Reger angesagt. Am Sonntagmorgen lud Pater Ankit zu einen Festgottesdienst im Zelt ein. Die Gottesdienst-Band unter der Leitung von Maria Münch sorgte für die musikalische Umrahmung. Tagsüber gab es Musik von „Heubergblech“ zu hören. Auch für die kleinen Gäste war etwas geboten: Highlights waren das Kinderkarusell, das Bungee-Trampolin und die Hüpfburg.

Die Kinder- und Mädchensportgruppe des Sportvereins sowie der Kindergarten und die Grundschule gestalteten das bunten Programm am Jubiläum mit. Das Spielfeld verwandelte sich in eine Showbühne und stimmungsvolle Musik erklang auf dem ganzen Kirchberg. Eine große Zuschauerkulisse spornte die Kinder an, mit viel Applaus wurden sie belohnt. Andre‘ Hauser, Ralf Huber und Lothar Staiger, die unter anderem für die Gestaltung dieses Nachmittags verantwortlich waren, zeigten sich erfreut über den bisherigen Verlauf des Festes: „Unsere Erwartungen wurden voll und ganz erfüllt“, sagte Huber.

Das Bubsheimer DRK, das an allen vier Tagen vor Ort war, meldete keine Verletzten. Die Helfer der Narrenzunft, des Musikvereins, des Gesangsvereins und des Bauwagens übernahmen die Bewirtung am Getränkestand und registrierten bei sommerlichen Temperaturen viele durstige Kehlen.