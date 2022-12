„ Kunden fordern immer mehr Leistungen aus einer Hand“

„Die gegenwärtige Verknappung und hohen Preise nicht nur für Holz, Glas oder Beton macht auch den Mitgliedern des Handwerkerforums Heuberg zu schaffen“, so der Vorsitzender Franz-Josef Weiß in der jüngsten Hauptversammlung des Heuberger Handwerkerverbunds.

Nicht alle marktspezifischen Entwicklungen seien auf Corona und derzeitigen Krisen zurückzuführen, viel mehr gäbe es Bewegung und Anpassung auf Bedürfnisse am gesamten Weltmarkt. Um dieser großen Nachfrage gerecht zu werden, müssten die Menschen künftig mit den Ressourcen nachhaltiger umgehen. Übertragen auf das Handwerk bedeute dies, dass die Wettbewerbsfähigkeit des Betriebs langfristig aufrechterhalten wird, während das Unternehmen seine ökologische Effizienz steigert und seinen sozialen Verantwortungen gerecht wird, erklärte Weiß. „Auch in unserem Handwerkerverbund ist ein Wandel erkennbar. Die klassische Trennung der Gewerke weicht sich auf, da das Leistungsspektrum der Handwerksbetriebe sich in den letzten Jahren stark erweitert hat. Unserem Grundgedanken entsprechend fordert der Kunde immer mehr Leistungen aus einer Hand.“

Der aus der Geschäftsstelle von Dieter Volz erstellte Schriftführerbericht zu internen Veranstaltungen für das Geschäftsjahr 2021 fiel wegen der Pandemie sehr dünn aus. Die Aktivitäten beschränkten sich hauptsächlich auf Werbemaßnahmen für Handwerksleistungen und Ausbildungsangebote. Der von ihm vorgelegte Kassenbericht enthielt ausgeglichene Werte. Die Kassenprüfer Armin Gruler und Sebastian Klette bescheinigten dem Kassier Tom Hermle und der Geschäftsstelle eine einwandfreie Kassenführung und beantragten die Entlastung, die einstimmig erteilt wurde. Bürgermeisterstellvertreter Otto Weber würdigte die Leistungen der Mitgliedsbetriebe und bestätigte, dass die Kooperation unter den Handwerkern sehr gut funktioniert und nach außen hin sichtbar ist.

Vor den Wahlen gab Dieter Volz bekannt, dass er aus gesundheitlichen Gründen das Handwerkerforum Ende 2023 verlassen wird. Volz unterstützte 2009 die Gründungsphase des Vereins und ist seither in der Geschäftsstelle und beratend tätig. Für weitere zwei Jahre wurden gewählt: der Stellvertretender Vorsitzender Bernd Moser, der Kassier Paul Hermle für Tom Hermle sowie die Kassenprüfer Armin Gruler und Sebastian Klette. Abschließend wurde noch über eine Änderung der Mitgliedsbeiträge abgestimmt.