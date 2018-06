Zwei interessante Fußball-Mannschaften aus der Kreisliga C wollen in der kommenden Runde ihre Meisterschaftsspiele in der Kreisliga B austragen: Die beiden Vizemeister der Staffeln 2 und 3, FSV Denkingen II und FK Spaichingen.

Für den FSV Denkingen II wäre es eine Rückkehr in die B 2, aus der die Mannschaft im vergangenen Jahr über die Relegation abgestiegen ist. Für den FK Spaichingen wäre der Aufstieg ein sportlicher Erfolg nach mehreren Anläufen. Wer aus dem ersten Spiel in Herrenzimmern als Sieger hervorgeht, der hat die Kreisliga B 2 noch nicht erreicht. Der Sieger muss sich eine Woche später auf dem Sportgelände in Zepfenhan mit dem Qualifikanten aus der B 2, der FSV Schwenningen II, streiten.

Mit dem FK Spaichingen und dem FSV Denkingen II stehen sich am Sonntag um 11 Uhr in Herrenzimmern zwei Teams gegenüber, die beide etwa gleich stark sind. In der C 3 hat der FK Spaichingen hinter dem SV Spaichingen problemlos die Vizemeisterschaft und damit die Relegation zur Kreisliga B 2 geschafft. Mit Ruzhdi Litaj haben die FKler einen schussstarken Stürmer in ihren Reihen, der mit 13 Toren den zweiten Platz in der Torjägerliste einnimmt, hinter dem SVS-Stürmer Richard Waal, der mit 17 Treffern Torschützenkönig ist. Beim FSV Denkingen II wird Maxim Diez mit zehn Treffern auf Rang fünf geführt. Zweitbester FSV-Torschütze ist Martin Seid mit acht Treffern auf Rang zehn. (ly)