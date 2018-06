FC Frittlingen scheitert an der SG Deißlingen/Lauffen

Der FC Frittlingen ist in der Relegation zur Fußball-Bezirksliga Schwarzwald gescheitert. Der FCF verlor am Sonntag vor 400 Zuschauern in Herrenzimmern gegen die SG Deißlingen/Lauffen 0:2. Die SG steht dadurch im Relegations-Endspiel am kommenden Sonntag in Mühlheim gegen die SG Böhringen/Dietingen.

Zunächst sah es auf dem Sportgelände des SV Herrenzimmern nicht nach einem Erfolg der Mannschaft von SG-Trainer Peter Grütering aus. Denn der FC Frittlingen erwischte den besseren Start und hatte nach 90 Sekunden durch einen Kopfball von Simon Schnee, der den Außenpfosten touchierte, die Möglichkeit zur Führung. Auch danach waren die Leintäler präsenter und nach einem Freistoß setzte Jonas Betting (5.) den Ball knapp über das Tor. Nur drei Minuten später spielte SG-Torhüter Pascal Spadinger den Ball unbedrängt Julian Zepf in die Füße, doch letzterer spielte den Ball schlampig auf den freistehenden Torjäger Arenc Palluqi, so dass diese gute Torchance dahin war.

Danach prägten viele Zweikämpfe im Mittelfeld das Geschehen, bevor die SG durch Robin Schumpp (26.) die erste Duftmarke setzte. Dabei zog er aus gut 20 Metern ab, doch FC-Torhüter Marsel Caka lenkte den Ball mit einer Glanztat zur Ecke ab. Nur drei Zeigerumdrehungen später konnte Schnee Daniel Matt im Strafraum nur noch mit einem Foulspiel am Torschuss hindern und der gut leitende Schiedsrichter Markus Teufel zeigte sofort auf den Elfmeterpunkt. Kapitän Torsten Winz übernahm Verantwortung und traf sicher zum 1:0. „Erst danach haben wir zu unserem Spiel gefunden“, sagte SG-Trainer Grütering.

Mit dieser Einschätzung lag er richtig, weil sein Team danach noch zu zwei dicken Möglichkeiten kam. Zunächst ging ein Kopfball von Daniel Schmid (39.) über das Tor und wenig später scheiterte Arben Krasniqi an Torhüter Caka.

Auch im zweiten Durchgang setzte die Gallinaro-Elf aus Frittlingen den ersten Akzent. Dabei scheiterte Schnee aus 18 Metern am gut reagierenden Spadinger. Danach war der FCF um den Ausgleich bemüht, doch die SG gewann auch weiterhin die entscheidenden Zweikämpfe und konnte dadurch den Gegner vom Strafraum fernhalten. Auf der anderen Seite nutzte die SG nach einem Befreiungsschlag aus der eigenen Spielhälfte die Unentschlossenheit von Torhüter Caka durch Torjäger Krasniqi (67.) zum 2:0 aus. Obwohl man den Frittlingern anmerkte, dass sie sich noch nicht geschlagen geben wollten, fehlten ihnen die spielerischen Mittel, um die Defensive der SG noch einmal gefährden zu können. Stattdessen war die SG gefährlicher und verpasste durch Schumpp (82.) den dritten Treffer.

FC Frittlingen: Marsel Caka- Jonas Betting, Jonas Maier (60. Philipp Hauser), Zoltan Kovac (90. Daniel Sarec), Christian Betting, Simon Schnee, Dragan Zmukic (85. Fabian Müller), MarcoHermle (73. Leon Danner), Dragan Karanov, Julian Zepf, Arenc Palluqi.

SG Deißlingen/Lauffen: Pascal Spadinger – Robin Lambrecht, Stefan Bob (66. Luca Zimmerer), Steffen Hirt, Marius Moosmann, Marius Hahn, Torsten Winz, Daniel Schmid, Daniel Matt (Dennis Wemker), Robin Schumpp, Arber Krasniqi.

Tore: 0:1 (29.) Torsten Winz (Elfmeter). 0:2 (69.) Arber Krasniqi. - Zuschauer: 400. - Schiedrichter: Markus Teufel (Waldachtal). - Gelbe Karten: 4/3.