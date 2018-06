Denkingen II schlägt den FK Spaichingen 4:1

Die zweite Mannschaft des FSV Denkingen darf weiter auf den Aufstieg in die Fußball-Kreisliga B hoffen. Die FSV-Zweite besiegte im Relegationsspiel der Kreisliga-C-Vizemeister der Staffeln 2 und 3 den FK Spaichingen in Herrenzimmern 4:1. Der Denkinger Gegner im entscheidenden Spiel ist am Sonntag, 24. Juni, um 12 Uhr in Zepfenhan die zweite Mannschaft der FSV Schwenningen.

Der Denkinger Sieg ist verdient. Die Mannschaft von Trainer Holger Heinz war laufstärker und nutzte ihre Chancen besser. Die FSV-Zweite fand gut ins Spiel. Bereits in der sechsten Minute setzte sich Marius Zepf auf der rechten Seite durch und seinen Querpass schoss Andreas Patzak zur frühen 1:0-Führung ein. Nur eine Minute später verfehlte Martin Seid mit einem Schuss aus halbrechter Position nur knapp das Tor.

Der FK Spaichingen tat sich in der Anfangsphase schwer. Nachdem die Spaichinger einige Male ins Abseits gelaufen waren, sorgte Spielertrainer Ujup Ujupaj erstmals für Gefahr, als er in der 20. Minute nach einer Einzelleistung aus 20 Metern den Ball am Winkel vorbeischlenzte.

Die Denkinger machten es besser. Als der Ball nach einer schlechten Abwehr von FK-Torhüter Ralf Zahner bei Seid landete, bediente dieser den mitgelaufenen Felix Martin, der per Direktschuss ins kurze Eck zum 2:0 erfolgreich war (39. Minute). Kurz vor dem Pausenpfiff hatte Zepf den dritten Treffer auf dem Fuß, scheiterte aber am diesmal gut haltenden Spaichinger Torhüter.

Zu Beginn der zweiten Hälfte wurde der FK Spaichingen überlegen und drängte auf den Anschlusstreffer. Doch drei Freistöße in aussichtsreichen Positionen und mehrere Eckstöße brachten nichts ein. Außerdem verhinderte FSV-TorhüterJonas Scheb in der 57. Minute mit einer schnellen Reaktion ein Gegentor.

In diese Drangphase hinein erzielte FSV-Kapitän Felix Martin in der 61. Minute mit seinem zweiten Tor das 3:0.

Doch der FK gab sich noch nicht geschlagen. In der 68. Minute wechselte Spaichingen Mahmut Güner ein. Dieser Spieler sorgte mit seiner Schnelligkeit auf der rechten Seite für viel Schwung. Güner war nur eine Minute auf dem Platz, als er auf dem rechten Flügel den Denkingern davonlief und seinen Pass verwertete Ujupaj in der 69. Minute dem Spaichinger Tor zum 3:1.

Aber die Freude auf FK-Seite währte nur kurz. Nur zwei Minuten später schloss Zepf einen Konter, die Spaichinger reklamierten vergeblich abseits, zum 4:1 für Denkingen II ab. Damit war die Entscheidung gefallen.

Die letzte Chance des Spiels hatte der FK Spaichingen, doch nach einem schönen Angriff über Ruzhdi Litaj und Ujupaj scheiterte Amit Loki in der 84. Minute am Denkinger Schlussmann.

Die Mannschaften

FSV Denkingen II: Jons Scheb, Silas Dufner (ab 72. Minute Steffen Schneider), David Dreher, Jens Giese, Lukas Dreher, Andre Hahn, Felix Martin, Valdet Tuzi (66. Sven Burkert), Marius Zepf (77. Manuel Schnee), Andreas Patzak (87. Kevin Frank), Martin Seid. - FK Spaichingen: Ralf Zahner, Valdrin Tuzi (68. Mahmut Güner), Sven Semunovic, Jetmir Rakaqi, Ruzhdi Litaj, Vladislav Marinkovic (72. Rinar Ujupaj), Antonio Cinefra (46. Fitim Zeciri), Armir Loki (87. Eduard Kukaqi), Ujup Ujupaj, Lut Zeybek, Femi Ujupaj. - Tore: 1:0 (6. Minute) Andreas Patzak, 2:0 (39.) Felix Martin, 3:0 (61.) Felix Martin, 3:1 (69.) Ujup Ujupaj, 4:1 (71.) Marius Zepf. - Schiedsrichter: Christian Hafner (Böttingen). - Zuschauer: 200. - Gelbe Karten: 2/3.