Willi Weiß bleibt für weitere zwei Jahre Vorsitzender

Der bisherige Vorsitzende des Männergesangvereins Liederkranz Gunningen, Willi Weiß, ist bei der Hauptversammlung einstimmig für weitere zwei Jahre gewählt worden, ebenso die Schriftführerin Ulrike Weiß und die Kassenprüfer Josef Mayer und Helmut Müller. Auch alle bisherigen Ausschussmitglieder wurden für weitere zwei Jahre gewählt. Dies sind Thomas Ilg, Josef Mayer, Helmut Müller, Armin Reiser, Hans Schröder und Franz Schöninger.

Für zehn Jahre als Vorsitzender gab es einen Geschenkgutschein für Willi Weiß und ein Geschenk für Hans Schröder, der inzwischen 30 Jahre im Ausschuss tätig ist, sowie weitere Geschenke für einige Sänger und Helfer. Weiß gab einen Überblick über geschichtliche Informationen des Vereins. Der 1904 gegründete Verein machte den ersten Ausflug damals nach Seitingen. Der erste Mitgliedsbeitrag betrug 50 Pfennig.

In seinem Bericht erinnerte er an die vergangenen Höhepunkte und bedankte sich bei allen Funktionären, bei den Sängerfrauen sowie bei der Gemeindeverwaltung und der Theatergruppe. Derzeit hat der Verein noch 15 Sänger und 59 passive Mitglieder. Laut Weiß ist es jetzt noch wichtiger, die gute Kameradschaft zu erhalten und enger zusammenzurücken, um Auftritte und Veranstaltungen zu stemmen.

Chorleiter Gernot Laufer, inzwischen seit 47 Jahren für die musikalische Leitung des Vereins verantwortlich, berichtete über einen guten Probenbesuch von durchschnittlich 85 Prozent. Helmut Müller schaffte 100 Prozent und sieben Sänger besuchten über 90 Prozent von den abgehaltenen 44 Proben. Zwölf Auftritte wurden im vergangenen Vereinsjahr abgehalten und die Sänger haben ein Repertoire von inzwischen 98 Liedern, wobei etwa die Hälfte auswendig und ohne große Vorarbeit vorgetragen werden kann.

Termine:

6. April: Frühjahrskonzert, Hohenkarpfen Halle in Gunningen

21. April: Singen an Ostern in der Kirche

19. Mai: Frühschoppenkonzert des GV Liederkranz Zimmern o.R.

25. Mai: Konzert des GV Eintracht Aistaig

30. Mai: Vatertagsfest

10. Juni: Maiandacht Felixkapelle Gunningen

23. Juni: 25-jähriges Priesterjubiläum Pater Gregorius in Gunningen

29. Juni: Konzert des MVG Frohsinn Schwenningen

8. September: Gunninger Fest

10. November: Kirchenkonzert in Gunningen

24. Dezember: Mitwirkung an Heilig Abend in der Kirche in Gunningen

26. Dezember: Mitwirkung am Theaterabend in der Hohenkarpfen Halle in Gunningen