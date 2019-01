Walerie Hettinger ist wieder Kampfleiter-Obmann

Walerie Hettinger vom AB Wurmlingen ist wieder offiziell Obmann der Kampfrichter im Bezirk vier des Württembergischen Ringerverbandes (WRV). Bei der Jahresabschlussfeier in Gunningen übernahm er nach einstimmiger Wahl wieder die Arbeit, die ihm Stellvertreter Michael Ginsel (ASV Nendingen) in den vergangenen zwei Jahren teilweise abgenommen hatte.

Hettinger löste 2013 Bezirksreferent Attila Toth (Mühlheim) ab und war bis 2016 Chef der Kampfleiter im Bezirk, ehe er aus beruflichen und privaten Gründen eine zweijährige Pause einlegte. Als Unparteiischer kehrte er aber schon 2018 wieder auf die Matten zurück und übernahm die Einteilung der Mannschaftskämpfe.

Auch 2018 gibt es wieder einen Engpass bei den Kampfrichtern

In seinem Jahresrückblick erklärte Ginsel, dass der Beginn des vergangenen Sportjahres 2018 mit zehn Kampfrichtern positiv gewesen sei. Im Frühjahr habe es mit Jan Müller (AB Aichhalden) und Ersel Cetinkaya (KSV Winzeln) nach bestandener Prüfung Zuwachs gegeben. Allerdings sei die Gruppe der Kampfrichter während der Mannschaftsrunde durch Reha, Kur, Arbeitsunfall und ringerischem Einsatz deutlich geschrumpft. Da auch der Südbadische Ringerverband vermehrt Kampfleiter für Einsätze in den Ligen des Verbandes benötigt habe, sei es wie in den Vorjahren zu Engpässen bei der Besetzung von Mannschaftskämpfen in den Ligen der Arbeitsgemeinschaft Schwarzwald-Alb-Bodensee (ARGE SAB) gekommen, beklagte Ginsel.

Ein Lob hatte der Nendinger für Jan Müller parat, der bei seinen Einsätzen vorbildlich und diszipliniert aufgetreten sei und aufgrund seiner guten Leistungen bereits Landesligaluft schnuppern durfte. Zusätzlich habe Müller bei Turnieren außerhalb des Bezirks gepfiffen, hob Ginsel hervor. Für jeweils zehnjähriges Pfeifen ehrte er Andy Ruf (KSV Trossingen) und Waleri Hettinger. Mit einer Laudatio schilderte Ginsel den Werdegang mit besonderen Charaktereigenschaften auf und neben der Matte und überreichte den beiden für das ehrenamtliche Engagement eine Glastrophäe.

Auf die Dienste von Michael Ginsel muss Hettinger künftig verzichten, da der Nendinger nach 14 Jahren als Kampfrichter seine Pfeife weglegt. Bei der Verabschiedung verriet Hettinger, dass man Ginsel durch dessen übergroße Stulpen bereits von weitem auf der Matte habe erkennen können. Es werde für Kollegen und Zuschauer ein Rätsel bleiben, ob er darunter je etwas versteckt habe. Die Lehrgänge seien mit Ginsel immer etwas Besonderes gewesen. Er habe wiederholt von kuriosesten Kampfsituationen auf der Matte erzählt, die ihm beim Pfeifen passiert seien.

Das Amt des Obmanns habe er vorbildlich ausgeführt und sei bei der Organisation für Turniere immer eine große Stütze für ihn gewesen. Mit Ginsel verliere der Bezirk vier und der WRV einen tollen Kampfrichter, Kollegen und Freund. Er hoffe, dass man ihn trotzdem noch oft als Zuschauer in den Ringerhallen begrüßen könne, bedauerte Hettinger dessen Abschied.

Bezirk hat personelle Verstärkung bei Kampfrichtern in Aussicht

Personelle Verstärkung können die Kampfrichter im Bezirk vier bald bekommen, wenn die Anwärter Sascha Bopp (AV Sulgen), Ali Zarabi (AB Aichhalden) und Heino Kern (ASV Nendingen) ihre ersten Kämpfe bei den ARGE-Bezirksmeisterschaften am 12. Januar in Hornberg (Freistil) leiten. Weitere Termine sind die Bezirksmeisterschaften im griechisch-römischen Stil am 26. Januar in Wollmatingen, ARGE-Nachwuchsturnier am 17. März in Taisersdorf, Johannes-Peter-Roth Gedächtnisturnier am 31. März in Aichhalden, Karl-Heinz-Buchter Turnier am 30. Juni in Baienfurt und Donau-Cup am 6. Juli in Tuttlingen.