40 Jahre Felixkapelle gefeiert

Der offizielle Weihetag der als „Felixkapelle“ bekannten und der Heiligen Gottesmutter Maria geweihten Gnadenkapelle war am 23. August vor 40 Jahren. Die Kapelle, die seither von vielen Menschen täglich ausgesucht wird und zur Ruhe und zum Gebet einlädt. Nun wurde das Jubiläum gefeiert.

Pfarrer Thomas Schmollinger feierte das Jubiläum gemeinsam mit Pfarrer Ronald Rex Jones aus Rom/Indien aufgrund der schlechten Wetterverhältnisse nicht wie geplant vor der Kapelle, sondern in der dafür sehr gut besuchten St. Georgskirche. Die im Volksmund benannte „Felixkapelle“ geht auf ein Versprechen des Stifters Felix Erb (1911-1990) zurück, der zum Dank bei gesunder Heimkehr aus Kriegsgefangenschaft nach den Kriegsjahren 1939-1945 zunächst einen Marien-Bildstock, dann auch zum Dank, dass die Baarorte vor einer Zerstörung verschont geblieben sind im Jahre 1979 später die Gnadenkapelle gebaut und gestiftet hatte.

Feierlich eingeweiht wurde die Kapelle schließlich am 23. August 1981. Pfarrer Thomas Schmollinger sprach in der Laudatio zum Jubiläum von der Vision, die Menschen in sich tragen. „Dort wo Visionen leben, ist es auch möglich, diese in die Tat umzusetzen!“ Maria wird von Papst Franziskus als „Knotenlöserin“ verehrt, weil sie aus verworrenen und ausweglosen Situationen herausführt.

Beim Jubiläum 40 Jahre Felixkapelle konnte mit großer Begeisterung auch der Neffe von Felix Erb, Herr Wolfgang Schmid aus Albstadt-Pfeffingen anwesend sein und hielt in der St. Georgskirche einen persönlichen Rückblick über die Beweggründe und den Charakter seines Onkels, der als langjähriger Mesner der St. Georgskirche ebenfalls ein schwäbisches Gunninger Unikat gewesen sei. Pfarrer Schmollinger bedankte sich für die Erhaltung und Pflege des Kleinods der Felixkapelle bei Anna Hoch aus Seitingen-Oberflacht und der Familie Josef sowie Monika Mayer nachträglich mit einem Buchgeschenk über die Hintergründe der Marienlieder, die in der Volksseele so sehr verankert sind.

Der Fest- und Jubiläumsgottesdienst wurde durch die Musikkapelle Gunningen unter Leitung von Dirigent Herrn Martin Gfoeller mitgestaltet, der die Deutsche Schubert-Messe und traditionelle Marienlieder zum erklingen brachte. Auch nach der Festmesse, die am Sonntagnachmittag um 17 Uhr stattfand, gab es noch eine Zugabe im Freien, ein „Ständerlein“ zur Ehren des Jubiläums und einen gemütlichen Stehempfang mit viel Freude und vielen Gespräche in der regensicheren Aussegnungshalle neben der St. Georgskirche.