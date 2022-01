Von der Georgskirche bis zur Felixkapelle in Gunningen

Noch bis zum 6. Januar ist der Adventsweg für Familien in Gunningen begehbar. Der Weg führt von der Georgskirche bis zur Felixkapelle und ist für Kinderwagen geeignet. In Kirche und Kapelle besteht Maskenpflicht. Fünf liebevoll gestaltete Stationen säumen die Strecke, ein Streckenplan liegt an der ersten Station in der Kirche aus. Eine schöne Aussicht auf Hohenkarpfen, Lupfen, Gunningen, Hausen ob Verena, Seitingen-Oberflacht und Durchhausen bietet sich von der Felixkapelle aus. Vorbereitet wurde der Weg von den Oberministranten aus Gunningen, Marina, Jana, Lukas und Michael, und den Oberministranten aus Durchhausen, Stefan und Simon, gemeinsam mit Pfarrer Thomas Schmollinger.