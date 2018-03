Unfall nach rücksichtslosem Überholen

Ein rücksichtsloser Überholer hat am Samstagmittag auf der Kreisstraße 5914 zwischen Gunningen und Schura zwei Autos gestreift und deren Insassen in Gefahr gebracht.

Gegen 13.25 Uhr fuhr der 28-Jährige mit seinem VW Golf in Richtung Schura. Er schloss auf zwei langsamer fahrende Autos auf. Trotz Gegenverkehrs setzte er zum Überholen an. Die Frau am Steuer des des zuerst überholten Autos bremste sofort ab, um dem leichtfertigen Golffahrer das Wiedereinscheren zu ermöglichen. Der 28-Jährige setzte seinen Überholvorgang allerdings ohne Rücksicht auf Verluste weiter fort. Letztendlich fuhren er, ein in gleicher Richtung fahrender Mercedes und ein entgegenkommender VW Beetle auf gleicher Höhe. Infolge der Enge streifte der Überholende zuerst den Mercedes und danach den Gegenverkehr. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt zirka 3000 Euro. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Das Polizeirevier Spaichingen ermittelt wegen Straßenverkehrsgefährdung.