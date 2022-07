TSV Gunningen lädt zum Baarpokal ein

Der TSV Gunningen lädt von 19. bis 23. Kuli zum 66. Baarpokal ein. Beginn ist am Dienstag 19. Juli, um 18.30 Uhr auf dem Sportgelände in Gunningen. Dann trifft die SG Durchhausen/Gunningen auf den SV Seitingen-Oberflacht. Danach gegen 19.40 Uhr laufen SV Öfingen und FC Weigheim auf. Gegen 18 Uhr präsentiert sich die F-Jugend.

Am Mittwoch, 20. Juli, treffen der FC Weigheim auf die TUS Oberbaldingen um 18.30 Uhr aufeinander und im Anschluss spielen SV Seitingen-Oberflacht gegen SV Tuningen ab 19.40 Uhr. Gegen 18 Uhr präsentiert sich die D-Jugend. Am Donnerstag, 21. Juli, ist dann der letzte Vorrundenspieltag: Um 18.30 Uhr spielen SV Tuningen gegen die SG Durchhausen/Gunningen und um 19.40 Uhr TUS Oberbaldingen gegen SV Öfingen. Gegen 18 Uhr zeigt sich die E-Jugend.

Am Freitag, 22. Juli, treffen sich beim Baarpokal auf dem Gunninger Sportgelände dann die Sieger der jeweiligen Gruppen um 18 Uhr und um 19 Uhr. Am Samstag, 23. Juli, herrscht dann Fussballfieber in Gunningen: Ab 12.30 Uhr wird das Baarpokal-AH-Turnier ausgetragen. Das Endspiel ist gegen 16.30 Uhr geplant. Parallel präsentieren sich die Bambinis um 14 Uhr und danach folgt ab 14.30 Uhr ein F-Jugend-Blitzturnier. Wer den Pokal dieses Jahr nach Hause nehmen darf, das entscheidet sich im Endspiel für den Baarpokal um 17.30 Uhr, Platz drei wird bereits um 16 Uhr ausgetragen. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt und DJ Joe sorgt für Unterhaltung.