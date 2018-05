Tobias Holl ist neuer Kommandant

Tobias Holl ist der neue Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr von Gunningen. Einstimmig ist er im Rahmen der Jahreshauptversammlung gewählt worden. Bürgermeisterin Heike Ollech gratulierte zu der Wahl und sagte: „Sie trauen sich, Verantwortung zu übernehmen. Ich danke ihnen für ihren Mut.“

Sie wünschte Tobias Holl immer ein glückliches Händchen bei seinen Entscheidungen. Damit setzte die Bürgermeisterin den soeben gewählten Kommandanten offiziell in sein Amt ein. An die gesamte Feuerwehr gewandt sagte Ollech: „Ich wünsche ihnen allen, dass sie immer gesund und wohlbehalten von ihren Einsätzen zurückkehren.“

Der neue Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr sagte in seiner Ansprache: „Ich möchte mich für das Vertrauen bedanken.“ Die Auseinandersetzung mit dem Thema sei ihm schwer gefallen, räumte er ein. „Doch die Gunninger Feuerwehr liegt mir am Herzen, und der Zuspruch von den Kameraden war da. So habe ich mich zu der Kandidatur entschlossen“, ergänzte Holl.

Der scheidende Kommandant Oliver Jäckle bedankte sich bei Heike Ollech für die gute Zusammenarbeit und für die Begegnung auf Augenhöhe. Bei seinen Kameraden bedankte er sich für das erwiesene Vertrauen in den vergangenen elf Jahren. „Als ich im Alter von gerade einmal 25 Jahren das Amt übernommen habe, waren einige von euch deutlich älter als ich“, sagte Jäckle.

Anfangs sei es ihm schwer gefallen, Aufgaben an die Älteren zu delegieren. „Doch ihr habt mich nicht nur unterstützt, ihr habt von mir gefordert, dass ich euch sage, was zu tun ist“, ergänzte Jäckle. Im Gegenzug bedankte sich sein Stellvertreter Marcel Schmid im Namen aller Feuerwehrleute mit den Worten: „Du hast aus einer guten Feuerwehr eine sehr gute Feuerwehr gemacht.“ Stehender Applaus wurde Oliver Jäckle zu seinem Abschied zuteil.

Jochen Mink wurde als Kassierer für weitere fünf Jahre im Amt bestätigt. Er erhielt weiterhin die Ehrung in Bronze für zehnjährige Zugehörigkeit zur Feuerwehr. Diese Ehrung wurde von Ernst Heinemann, dem Vorsitzenden des Kreisfeuerwehrverbandes, vorgenommen. Philipp Heirich wurde zum Feuerwehrmann befördert. Er war bisher Mitglied der Jugendfeuerwehr. Nachdem er die Ausbildung zum Truppmann erfolgreich abgelegt hat, gehört er nun zur Einsatzabteilung.

Dominik Merkt und Patrick Merz erhielten den Grad des Hauptfeuerwehrmannes, bisher waren sie Oberfeuerwehrmann. Harry Arno stieg vom Löschmeister zum Oberlöschmeister auf.