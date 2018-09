SG Durchhausen will auf Platz eins

In einem vorgezogenen Fußball-Verbandsspiel des siebten Spieltages erwartet am Freitag um 18.30 Uhr auf dem Sportgelände Gunningen die SG Durchhausen/Gunningen den VfR Wilflingen zum fälligen Meisterschaftsspiel. Die gastgebende Spielgemeinschaft hat die gute Möglichkeit, mit einem Sieg über den VfR Wilflingen, der zur Zeit außer Form scheint, wenigstens bis zum Sonntag die Tabellenführung in der B 2 zu übernehmen.

Im vorgezogenen Kreisliga-C3-Spiel stehen sich ebenfalls am Freitag 18.30 Uhr auf dem Sportgelände in Seitingen die SG Durchhausen/Gunningen/Seitingen II und die SG Fridingen II/Mühlheim III gegenüber. Die Gäste aus dem Donautal belegen zur Zeit den zweiten Platz in der Tabelle, die Gastgeber stehen auf Rang sieben. Die SG Fridingen II/Mühlheim III sollte gewinnen können.