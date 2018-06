Senioren wandern zur Maiandacht

(pm) - Um zur Maiandacht zur Felixkapelle in Gunningen zu wandern, treffen sich die Senioren aus Durchhausen am Mittwoch, 8. Mai, um 14 Uhr am Dorfbrunnen in Durchhausen. Wer nicht so gut zu Fuß ist, für den gibt es eine Mitfahrgelegenheit zur Kapelle.

Die Maiandacht beginnt um 15Uhr in der Kapelle. Die Andacht gestaltet Pastoralreferent Kurt Diehm.

Wenn das Wetter den Wanderern gut gesonnen ist, genießen sie anschließend beim zünftigen Hock mit Musik, Gesang, kleinem Imbiss und Umtrunk die frische Frühlingsluft und die Rundumsicht von der Kapelle aus. Bei schlechtem Wetter wird der Hock ins „Stehle“-Stüble verlegt.