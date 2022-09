Schwerer Arbeitsunfall: Mann lebensgefährlich verletzt

Am Dienstagmorgen um 8.15 Uhr hat sich in einem Wohnbau in der Bergstraße in Gunningen ein Arbeitsunfall ereignet. Die Polizei teilte mit, dass sich ein 48 Jahre alter Mann dabei schwere Verletzungen zugezogen hat.

Beim Einbau einer Zwischendecke stürzte der Mann auf den Betonboden und trug lebensgefährliche Verletzungen davon. Der schwer Verletzte musste von den Feuerwehren Gunningen und Trossingen unter dem Einsatz einer Drehleiter geborgen werden. Ein Rettungshubschrauber flog den Mann in eine Klinik.

Bezüglich der Unfallursache hat der Polizeiposten Trossingen die Ermittlungen aufgenommen. Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und sechs Wehrleuten und der Rettungsdienst mit einem Notarzt, einem Rettungswagen und einem Rettungshubschrauber im Einsatz.