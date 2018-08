Sanierung des Radwegs muss warten

Die dringend notwendige Sanierung des Radweges von Gunningen nach Schura kann erneut nicht in Angriff genommen werden. Bereits zum zweiten Mal wurde ein entsprechender Förderantrag abgelehnt. Darüber ist der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung informiert worden. Zur Begründung hieß es, dass ein bituminöser Untergrund besteht. Gunningens Bürgermeisterin Heike Ollech strebt einen Ortstermin gemeinsam mit den zuständigen Sachbearbeitern an, um die Situation vor Augen zu führen.