„Sänger sollte kameradschaftlich sein“

Reine Männerchöre sind selten geworden. Gute Tenöre, Baritone und Bässe im Amateurbereich sind Mangelware. Auch der Männergesangsverein Liederkranz Gunningen sucht neue Mitglieder. Mit flotten Sprüchen geht der Vorsitzende Willi Weiß auf Stimmensuche. Unsere Mitarbeiterin Cornelia Addicks hat sich mit ihm darüber unterhalten.

Herr Weiß, Ihre Suchanzeige ist an das Lied „Männer“ von Herbert Grönemeyer angelehnt. Wer kam auf die Idee?

Ich habe im Archiv nachgeschaut und da ist mir dieser Flyer über die „Männer“ praktisch in die Hände gefallen.

Und hatten Sie schon Erfolg mit „Männer sind gestresst – Männer haben ein Hobby“?

Bis jetzt hat sich ein Mann gemeldet, der in unsere Singstunde kommen möchte.

Wie passen grönemeyerische Sprüche zum doch etwas antiquierten Namen „Liederkranz“?

Der Name „Liederkranz“ ist ein traditioneller Name und steht für eine gute und gesellige Gemeinschaft.

Welche Stimmen braucht der MGV denn ganz besonders?

Wir suchen in allen Stimmen neue Sänger, erster und zweiter Tenor, erster und zweiter Bass. Auch brauchen wir junge Sänger, damit unser Verein weiterhin bestehen kann.

Wie viele aktive Sänger haben Sie denn derzeit und wie sieht die Altersspanne aus?

Zurzeit besteht der Chor aus 14 aktiven Sängern. Der jüngste Sänger ist 53 und der älteste ist 78 Jahre alt.

Mit welchem Repertoire befasst sich der Chor? Haben die Sänger da ein Mitspracherecht?

Schlager, Gospel, Klassik, Volksmusik und auch fremdsprachige Lieder in Italienisch, Französisch, Englisch, Afrikanisch sowie Kirchenlieder, da wir auch in der Kirche singen. Zum Teil haben die Sänger ein Mitspracherecht, meistens legt unser Chorleiter die Lieder fest.

Wie oft, wann und wo wird geprobt?

Wir proben einmal wöchentlich, immer freitags um 20 Uhr in unserem Proberaum im ersten Obergeschoss des alten Schulhauses neben der Hohenkarpfen Halle in Gunningen.

Wie oft gibt es öffentliche Auftritte? Wann ist der nächste, bei dem Interessenten mal „reinhören“ könnten?

Wir haben im Jahr etwa zehn Auftritte. Davon sind unser Frühjahrskonzert, das Vatertagsfest, der Theaterabend und das Singen in der Kirche an Weihnachten feste Termine. Unser nächster öffentlicher Auftritt ist am 20. Oktober in Balgheim beim Konzert des dortigen Gesangvereins.

Wer ist der Dirigent und welche Voraussetzungen bringt er mit?

Unser Dirigent ist Gernot Laufer. Ihn haben wir mittlerweile schon seit 47 Jahren. Er hat ein gutes Gespür für die Musik und weiß, was er vom Chor fordern kann.

In Ihrer Chronik steht, „bereits im Jahre 1903 fanden sich 18 wackere, beherzte Männer zusammen“. Muss ein Mann auch heute noch beherzt sein, um in einem Chor zu singen?

Nein.

Und welche Voraussetzungen sollte ein zukünftiger Liederkranz-Sänger mitbringen?

Er sollte Spaß am Singen haben sowie kameradschaftlich und gesellig sein.

Wie können sich die Interessenten denn mit Ihnen in Verbindung setzen?

Indem sie am heutigen Freitag, 31. August, um 20 Uhr in die Singstunde kommen, oder sich telefonisch bei mir melden unter der Nummer 07424/9575564.