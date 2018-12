Ohne zu lachen geht kein Zuschauer nach Hause

Seit über 30 Jahren gehört das Laientheater des Männergesangverein Gunningen, das am Zweiten Weihnachtsfeiertag gespielt wird, in den Terminkalender der Gemeinde. Für viele Besucher stellt das Theater das Ende der Feiertage und somit eine lange Tradition dar.

„Die unglaubliche Geschichte vom gestohlenen Stinkerkäs“, so lautete der Titel der diesjährigen Komödie, einem Stück in drei Akten von Bernd Gombold. Umgesetzt hat es die achtköpfige Besetzung so, dass kein Besucher die Veranstaltung verlassen hat, ohne herzlich zu lachen.

Schon die erste Szene, in der Schreinermeister Sepp Hämmerle (Rolf Kaupp) in einem Haufen Sägespäne schlief, begann amüsant. Dorthin hatte ihn seine wütend schimpfende Gattin Pauline (Brigitte Kaupp) verbannt. Er schlief seinen Rausch aus, den er sich am Vorabend, bei der Weihnachtsfeier des Gesangvereins, eingehandelt hatte.

Verkatert und mit einem Brummschädel, doch ohne jegliche Erinnerung wachte Sepp Hämmerle auf. Ohne Gebiss im Mund und in reichlich zerzaustem Zustand und ohne seinen Geldbeutel. Sein Sohn Frank (Jochen Weiß) erinnerte sich noch bruchstückhaft an den Abend, doch woher kam der Fensterladen neben seinem Bett und wie sollte er das seiner Verlobten Evi Häberle (Mirja Bohnert-Kraus) erklären? Und woher kam die Leiter mit der kaputten Sprosse, die in der Schreiner-Werkstatt stand?

Nur Einzelheiten im Kopf

Fragen auf die es auch keine Antwort gab, als der Dorfpolizist Siegmund Eiferling (Edwin Merz) die Szene betrat. Seine Erinnerung beschränkte sich ebenfalls auf Einzelheiten und er vermisste seine Schnupftabaksdose. Der Dorfpolizist musste sich vor allen Dingen vor dem Zorn seiner Gattin Klara (Ursula Schröder) verstecken, die ihn mit einem Teppichklopfer verfolgte, um ihm damit eine Abreibung zu verpassen. Woran sich Siegmund Eiferling erinnern konnte, war der Diebstahl des Stinkerkäs aus der Kammer der Pfarrhaushälterin Eugenie Schlotterbeck (Carina Merz). Stets alle möglichen Heiligen anrufend, erwähnte die immer wieder, dass sie dem Pfarrer einen Stinkerkäs-Salat zubereiten wolle, wenn der von seiner Wallfahrt zurückkehrt. Ein immer wiederkehrender Satz, der als komisches Element der Komödie zu seiner Wirkung verhalf.

Vorsicht vor zornigen Ehefrauen

Immer wieder tobten die zornigen Ehefrauen durch die Handlung, waren ihre Männer doch erst in den frühen Morgenstunden sturzbetrunken nach Hause gekommen. „Du bist kein Eiferling, sondern ein Säuferling“, wütete Klara Eiferling einmal. Doch auch Hugo Häberle (Franz Sahler) war hinter den Trunkenbolden her, denn er hatte sie im Verdacht, dass sie seiner Tochter Tina (Mirja Bohner-Kraus) beim Fensterln zu nahe getreten waren. Sie spielte somit eine Doppelrolle, der sie durch ihre unterschiedlichen Spielarten zum Leben verhalf.

Zum Beweis für seinen Verdacht, führte Hugo Häberle einen Geldbeutel und eine Schnupftabaksdose mit sich. Dem Schreiner Sepp und dem Dorfpolizisten schwante Böses. Die Verwirrung, die im Verlaufe des Spiels entstanden war, löste zuletzt Evi Häberle auf, die das Treiben der Männer beobachtet hatte. Sie nutzte den Filmriss der Protagonisten aus, um ihnen eine gehörige Lehre zu erteilen. Wieder einmal gaben die Gunninger Laienspieler eine Komödie, mit der sie ihr Publikum trefflich unterhielten.

Nach dem Schlussapplaus nahm Willi Weiss, der Vorsitzende des Männergesangverein die Ehrung verdienter Mitglieder vor. Regisseurin und Souffleuse Hannelore Distel erhielt für 30-jährige Zugehörigkeit eine Urkunde und ein Präsent. Franz Sahler wurde für 20 Jahre bei der Laienspieltruppe ausgezeichnet.