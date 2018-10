OGV Gunningen erntet dutzende Eimer Äpfel

Der Obst- und Gartenbauverein (OGV) Gunningen hat dutzende Eimer voller Äpfel in Gärten von Bürgern geerntet. Unterstützt werden alle, die sich zuvor beim Verein gemeldet hatten. Die Resonanz war überwältigend. Der Verein erntet die Äpfel von rund einem Dutzend Bäumen, was sich zumeist über einen Zeitraum von mehreren Tagen erstreckt. „Viele von uns arbeiten, weshalb wir die Aktion auf den Abend oder die Wochenenden beschränken“, bemerkt Initiator und Ehrenvorsitzender Fritz Jäckle, der seit der ersten Ernte vor 15 Jahren dabei ist. Die Äpfel werden zur Mosterei in Raithaslach bei Stockach gebracht. „Wir erhalten den Erlös aus dem ganzjährigen Verkauf des daraus entstehenden Apfelsafts“, sagt Jäckle. Die Höhe des Apfelsaftverbrauchs, die der OGV jedes Jahr registriert, liegt bei rund 600 Litern. „In diesem Jahr kommen wir wohl auf eine deutlich höhere Ausbeute“, berichtet Hannelore Jäckle, die von einer Rekordernte spricht. Die Apfelernte übertraf die Erwartungen von Julian Schad, Ulrike Schad, Fritz Jäckle und Hannelore Jäckle (Bild von links). Auf Grund des üppigen Ertrags können die rund zehn Helfer unmöglich das komplette Obst ernten. So bleibt ein Teil als Fallobst oder als Futtermittel für die Tiere im Winter übrig. „Birnen, Quitten oder Pflaumen ernten wir nicht, das bleibt den Besitzern selbst überlassen“, sagt er.