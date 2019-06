Noch einmal zu neuen Ufern aufbrechen

Das „Hund-Katze-Maus-Tierparadies" liegt am Ortsrand von Gunningen. Die familiäre Tierpension ist im Umkreis bekannt und gleichermaßen beliebt. Doch wie lange Tierbesitzer ihre Lieblinge noch in die Obhut von Andrea Lapzin-Thiem und Karl-Heinz Thiem geben können, ist unklar. Die Betreiber möchten nach Spanien auswandern.

Derzeit sind sie auf der Suche nach einem Käufer für ihr Anwesen, um sich an der Costa Blanca ein neues Domizil zu suchen. Das muss jedoch nicht zwingend das Aus für die Unterbringung von Haustieren bedeuten. „Wir verkaufen das Haus mit dem großen Garten und wir übergeben dem Käufer unseren Kundenstamm, wenn das gewünscht wird“, erklärt Andrea Lapzin-Thiem. Der neue Besitzer der Immobilie in der Bergstrasse in Gunningen hätte somit auch gleichzeitig ein gesichertes Einkommen.

Und die Tiere könnten weiter dort leben. „Unseren Wohnbereich teilen wir uns mit den Hunden, die sich auch im Garten austoben können. In den oberen beiden Stockwerken sind die Katzen und im Erdgeschoss die Kleintiere untergebracht“, erklären die Betreiber ihr Konzept. Die Tierpension erfüllt alle geltenden Anforderungen des Tierschutzes, sie hat eine Betriebsgenehmigung des Veterinäramtes und auch die Gemeinde hat der Nutzung als Tierpension zugestimmt.

Erkrankung lässt Auswanderungspläne reifen

Warum verlassen Andrea Lapzin-Thiem und Karl-Heinz Thiem dann Gunningen? Der Grund für die Auswanderung liegt fast fünf Jahre zurück und hatte zunächst einen traurigen Anlass. Andrea Lapzin-Thiem wurde krank und stellte fest, dass sie in ihrem Leben etwas ändern müsse. So wurde sie auf die basische Ernährung aufmerksam und erlebte, dass sich ihr desolater Allgemeinzustand zusehends verbesserte.

Andrea Lapzin-Thiem beschäftigte weiter mit der basischen Ernährung und dem Thema Übersäuerung. Sie gründete eine Facebook-Gruppe die jetzt knapp 35 000 Mitglieder hat. Dort veröffentlichte sie immer wieder ihre Gerichte, kreierte neue Rezepte, fotografierte sie und stellte sie ins Netz ein. Durch ihre Gruppenmitglieder ermutigt, schrieb Andrea Lapzin-Thiem ihr erstes basisches Kochbuch. Zwischenzeitlich sind vier Bücher erschienen und längst führende Bücher in der basischen Ernährung.

Inspiriert durch Urlaubsaufenthalte in Spanien bietet das Ehepaar seit diesem Jahr basische Kochkurse an ihrem Urlaubsort an. Um dafür ein gesichertes Fundament zu haben, machte Andrea Lapzin-Thiem die Ausbildung zur Ernährungsberaterin und zur Basen- und Fastenkursleiterin. Die bereits gut gebuchten Koch-Retreats in Verbindung mit Yoga finden dieses Jahr noch in einer gemieteten Villa statt.

„Auf diesem Erfolg gründet unsere Überzeugung, dass wir künftig von diesen Kursen und dem Verkauf der Bücher werden leben können“, sagt Andrea Lapzin-Thiem und blickt zuversichtlich in die Zukunft. Um die zu erwartenden Gäste adäquat umsorgen zu können, muss die künftige Villa über Gästezimmer, ausreichend Bäder und WCs, Erholungsflächen und idealerweise auch einen Pool verfügen.

Nach 25 Jahren für die Tiere wieder an sich selbst denken

Die Idee eine Tierpension zu betreiben, wurde vor vielen Jahren, damals lebte das Ehepaar noch in Weil am Rhein, auch mehr aus der Not geboren. Um in den Urlaub fahren zu können, zog ein befreundetes Ehepaar in dem Haus in Weil am Rhein ein und betreute die beiden Hunde. So kam der Gedanke zustande, selbst eine Tierpension einzurichten und anderen Tierbesitzern zu helfen, damit diese ihre Vierbeiner gut versorgt wissen.

Das lief im deutsch-schweizerischen Grenzgebiet so lange gut, bis das dortige Anwesen verkauft wurde. Den Kaufpreis in Millionenhöhe konnten Andrea Lapzin-Thiem und Karl-Heinz Thiem nicht aufbringen. Die Suche nach einer geeigneten Immobilie führte das Ehepaar dann nach Gunningen. Dort werden nicht nur Tiere während eines längeren Aufenthaltes betreut, sondern auch Tagesbetreuungsplätze werden angeboten. Nach insgesamt 25 Jahren Tierpension, einer schönen, aber auch aufopfernden Zeit, möchte das Ehepaar noch einmal zu neuen Ufern aufbrechen und letztendlich noch ein bisschen an sich selbst denken.