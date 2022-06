Neue Sänger sollen geworben werden

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zur Hauptversammlung des Männergesangverein Liederkranz Gunningen, das in diesem Jahr das 118. Jahr seit Bestehen des Vereins ist, begrüßte der 1. Vorsitzende Willi Weiß, die anwesenden aufs herzlichste. Der Liederkranz wurde am 10.11.1904 im Gasthaus Kreuz in Gunningen gegründet. Nach der Totenehrung folgten die Berichte der letzten zwei Jahre, da 2021 wegen der Corona-Pandemie keine Hauptversammlung abgehalten werden konnte, des 1. Vorsitzenden Willi Weiß, der Schriftführerin Ulrike Weiß, des Kassierers Roland Bertsche und des Dirigenten Gernot Laufer.

In den letzten zwei Jahren gab es keine Veranstaltungen. Die mussten wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Proben fanden daher auch fast keine statt, wegen den vorgegebenen Hygienemaßnahmen. Zur Zeit besteht der Verein aus 56 passiven Mitgliedern und zehn aktiven Sängern. Durch Flyer und Aufrufe im Gemeindeblatt sollen neue Sänger geworben werden. Willi Weiß hofft dadurch neue aktive Mitglieder zu bekommen, damit der Männerchor weiter bestehen kann. Für 2022 ist geplant, am 8. Juli Gernot Laufer sein 50-jähriges Dirigentenjubiläum zu feiern. Es soll mit geladenen Gästen in einem kleinen Rahmen stattfinden. Die Termine Vatertagfest und Theaterabend (26.12.) sollen beibehalten werden. Er bedankte sich bei allen, die ihm in den vergangenen Jahren unterstützt haben - auch bei der Gemeindeverwaltung Gunningen. Am Schluss seines Berichtes trug er noch folgendes Zitat vor: „Was vor Dir liegt, ist viel wichtiger als das, was hinter Dir liegt“. Bürgermeisterstellvertreter

Steffen Haller, der zuvor einstimmig per Akklamation zum Entlastungsführer gewählt wurde, beantragte die Entlastung der Vorstandschaft für die letzten zwei Jahre (2020 und 2021). Diese wurde von den Mitgliedern einstimmig per Akklamation erteilt. Steffen Haller ist im Namen der Gemeinde Gunningen stolz auf den MGV. Der Verein ist ein schönes Aushängeschild für Gunningen. Es blutet ihm das Herz, wie es die letzten zwei Jahre wegen der Pandemie gelaufen ist. Er hofft auf neue Sänger für den Männergesangverein und wünscht alles Gute, dass die Sänger gesund bleiben und zusammen halten. Bei den Neuwahlen wurden die bisherigen Amtsinhaber in ihren Ämtern wieder bestätigt. Geehrt wurden sieben aktive und 14 passive Mitglieder. Zum Ehrensänger wurden Wilhelm Spitznagel und Fritz Jäckle ernannt und zum Ehrenmitglied Karl-Heinz Bärsch.