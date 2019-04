Musikverein startet mit neuem Team durch

So positiv wie lange nicht ist die Hauptversammlung des Musikvereins Gunningen verlaufen. Alle Vorstandsposten sind wieder besetzt worden. Der Verein startet mit einem komplett neuen Team und einem neuen Dirigenten durch.

Bei der Hauptversammlung im vergangenen Jahr waren Peter Hirth (Vorsitz), Angelika Scheel (Schrift) und Petra Müller (Kasse) nicht mehr für eine Wiederwahl angetreten. Ein Jahr waren die Ämter nun vakant. Daher war auch Ralf Staud von den Mitgliedern gebeten worden, die Versammlung zu leiten. Seine Gattin Karin Mink-Staud führte das Protokoll. Die Einladung zur Mitgliederversammlung kam vom Dirigenten Martin Gföller.

Bereits 2018 war Christoph Haller als Vorsitzender vorgeschlagen worden, konnte sich aber nicht durchringen, das Amt zu übernehmen. Nach ausreichender Bedenkzeit übernahm er den Vorsitz jetzt. Zu seinem Stellvertreter wurde Ralf Staud gewählt. Kassiererin ist jetzt Vivien Ruf, Kassenprüfer sind Steffen Haller und Gerhard Mink. Schriftführerin ist Carmen Merz, Dirigent Martin Gföller ist auch Jugendleiter. Der Ausschuss besteht mit Karin Mink-Staud, Patrick Merz, Raimund Merz, Bernd Merkt, Hans-Jörg Schröder und Christina Haller, die auch Festkassiererin ist, aus sechs Personen. Petra Müller, die im vergangenen Jahr die Kasse noch geführt hat, übergab diese nach der Wahl.

„Was das Amt des Vorsitzenden angeht, bin ich noch ein wenig jungfräulich unterwegs, doch ich hoffe auf eure Unterstützung. Auf jeden Fall freue ich mich auf die kommende Zeit“, sagte Christoph Haller nach seiner Wahl. Erfreut zeigte sich auch Martin Gföller, der im Oktober den Taktstock in Gunningen übernommen hat. Unter seiner Leitung trat der Musikverein beim Adventsmarkt, bei einem Weihnachtsgottesdienst und bei der Fasnet in Erscheinung. Am vergangenen Samstag hatten die Musiker einen Auftritt in Aixheim, als Projektorchester gemeinsam mit dem Musikverein Aldingen. „Diesen Auftritt haben wir mit Bravour gemeistert“, lobte der Dirigent seine Musiker.

Bürgermeisterin Heike Ollech beglückwünschte den Verein. „Ich freue mich, dass der Musikverein wieder auf die Füße kommt. Ohne Musikverein ist eine Gemeinde nichts.“ Sie wünsche dem Verein einen Zulauf an Musikern, Gesundheit und Freude am Musizieren. Vorstandsteam Peter Hirth, Angelika Scheel und Petra Müller bedankten sich für die jahrelange gute Zusammenarbeit mit einer Spende für ein Kameradschaftsfest. Christoph Haller bedankte sich bei diesen drei Mitgliedern für ihr Engagement in der Vergangenheit mit Präsenten.