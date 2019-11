Musikverein Gunningen probt neues Theaterstück

Am 23. November ist es wieder soweit: Die Theatergruppe des Musikvereins Gunningen führt in der Hohenkarpfenhalle sein Laientheater auf. „Der Himmel kann warten“, so heißt das Lustspiel in drei Akten. Seit September laufen die Proben, jetzt im Endspurt wird auf Hochtouren geübt.

„Zunächst hatten wir zwei Probenabende, in den letzten drei Wochen vor der Aufführung treffen wir uns drei Mal pro Woche“, erläutert Spielleiterin Daniela Hirth. In diese „heiße Phase“ ist das Ensemble gerade eingetreten. Der Text wurde und wird fleißig gelernt und im Probenraum des Musikvereins gesprochen. Ab der kommenden Woche finden die Proben auf der Bühne der Hohenkarpfenhalle statt. „Dann haben wir reale Bedingungen“, sagt Daniela Hirth.

Um den Text zu lernen, gehen die Theaterspieler unterschiedliche Wege. So hat sich zum Beispiel Christina Haller ihren Text aufgenommen und spielt ihn bei jeder Gelegenheit ab. „Die Fahrten zur Arbeit und wieder nach Hause sind dafür besonders geeignet“, erklärt sie. Christoph Haller und Bernd Merkt lernen Satz für Satz. Sie haben mit über 150 Einsätzen in dem Dreiakter die beiden Hauptrollen und somit am meisten Text zu lernen. Einige Schauspieler lernen am besten in der Probe, wenn die Souffleuse (Daniela Hirth) vorsagt. Einzig Peter Maurer, ein erfahrenes Mitglied der Gruppe, hat es leicht. „Ich bin etwas älter, jetzt muss ich halt ein wenig lernen“, sagt er lachend. Früher habe es genügt, wenn er sich den Text durchgelesen habe.

Für die Theaterspieler Eva Merkt, Bernd Merkt, Christoph und Christina Haller, Nadine Merkt, Hans-Jörg Schröder, Marcel Schmid und Peter Maurer ist die Vorbereitungszeit bis zur Aufführung des Lustspiels eine intensive Zeit. Mehrmals die Woche wird jeweils zwei Stunden geprobt, und die Organisation rund um die Aufführung will auch noch gestemmt sein. Da müssen Termine koordiniert sowie das Engagement bei anderen Vereinen zurückgefahren werden. „Ich schwänze schon mal eine Musikprobe“, räumt Bernd Merkt ein.