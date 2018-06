Musikverein Gunningen bekommt Besuch aus Frankreich

Gunningen erwartet lieben Besuch: Am Wochenende, 9.und 10. Mai, werden Freunde aus der Partnerstadt Les Carroz (Frankreich) beim Musikverein Gunningen zu Gast sein. Das genaue Programm zurren der Vorsitzende Peter Hirth, sein Stellvertreter und Bürgermeisterin Heike Ollech gerade noch fest.

Einige Dinge sind aber bereits fest eingeplant. So steht zum Beispiel am Samstag unter anderem eine Fahrt mit der historischen Sauschwänzlebahn in Blumberg auf dem Programm der Besucher und ihrer Gastgeber.

Am Sonntag wird es außerdem einen Gottesdienst, eine Bauernolympiade und ein großes Muttertagsbuffet in Gunningen geben. Daneben wird an diesem Tag noch ein abwechslungsreiches Musik- und Unterhaltungsprogramm geboten, an dem sowohl örtliche Gruppen und Vereine, als auch die Freunde aus der Partnerstadt Les Carroz mitwirken werden. (bro)