Musikstarts werden in Gunningen gemacht

Gunningen liegt auf der Baar zwischen Tuttlingen und Trossingen, hat 700 Einwohner und präsentiert sich nach außen eher klein, gemütlich und ländlich. Nur wenige wissen, dass es hier ein Tonstudio gibt, wo Hits entstehen, Stars und Sternchen des deutschen Schlagers sich die Türklinke in die Hand geben und Musikgeschichte entsteht.

Für Enrico Falcone ist ein Traum wahr geworden als er das Tonstudio Sinfonia Sound-Atelier vor elf Jahren gründete. Musik war schon immer die Leidenschaft von Falcone und deswegen begann er ein Musikstudium mit Schwerpunkt Klavier, Kirchenorgel und Arrangementtechnik in Trossingen. Er schloss das Studium nach 15 Semestern als Diplom-Musiklehrer ab. Falcone arbeitete anschließend als Vorführer von Tasteninstrumenten, entwickelte eigene Programme und Sounds und eignete sich so auch weitere Fähigkeiten an. 2008 gab es TV-Auftritte mit der Band Schlagerfeuer, wo er die Arrangements machte.

Der Wunsch nach etwas Eigenem dominierte aber seit dem Studium und so machte sich Falcone auf die Suche nach Toningenieuren, um deren Handwerk zu erlernen, und wurde in Tuttlingen bei Rüdiger Gernd fündig. 2008 kam dann der Durchbruch und das Studio wurde mit einem Preis des Deutschen Rock & Popverbandes ausgezeichnet.

Zwischenzeitlich sammelte Falcone auch Erfahrungen mit Produzenten und Plattenstudios wie EMI. MCP, Tyrolis sowie Fiesta Records. Allerdings, so Enrico Falcone, „waren die Anfänge des Studios kein Zuckerschlecken“ und erste Erfolge sind in der Musikbranche auch kein Garant für ein erfolgreiches Studio. Der Erfolg seines Studios basiere auf handwerklichem Können und einem hohen Maß an Qualität, was sich in den Künstlerkreisen schnell herumgesprochen habe. Unterstützt wird Falcone seit sechs Jahren von Udo Schorpp, dem Frontmann der Coverband White Eagle. Er ist für die Gesangsaufnahmen und die Backvocals der jeweiligen Lieder zuständig. Ebenso werden Choraufnahmen für verschiedene Produktionen im Proberaum der Band White Eagle aufgenommen, für die sich Udo Schorpp ebenso verantwortlich zeigt. Der Studiochor besteht ebenfalls aus Sängern und Musikern der Region. Bernd Merkt, Thomas Ilg, Peter Kaiser, Ralf Maier, Harald Weinmann, Klaus Jakob und Jörg Zepf.

Peter Kaiser, ein ebenso bekannter Musiker aus der Region, sorgte aber auch mit seiner Stimme bei der neuen CD von Pauline für die Backgrounds. Zusammen mit einem Netzwerk aus Rechnern, Keyboards und verschiedenen Soundsystemen entsteht zusammen mit dem Künstler ein Lied, dem die technischen Arbeiten nicht anzumerken sind.

Falcone ist in der Lage ganze Orchester samt Sound zu generieren, allerdings benötigt man dazu viel Zeit, um auf den jeweiligen Künstler das Richtige zuzuschneiden, was wiederum bedeute, dass man wissen sollte, wie der Künstler tickt oder was es mit dem Lied auf sich hat, so Falcone.

Auch die eigentliche Entstehung eines Liedes ist bemerkenswert. So kommt der Künstler mit einer Idee zu Enrico Falcone und er entwickelt die passende Musik dazu. Wenn das Gerüst steht, beginnt für alle die Feinarbeit. Der Künstler ersetzt mit seinem Gesang die vorgegebene Melodie und nach und nach wird aus einzelnen Parts ein Lied, mit verschiedenen Effekten, Chöre oder Backgroundsänger. Ebenso werden auch Instrumente mit eingebaut.

Pauline ist so eine Produktion aus dem Hause Sinfonia Sound-Atelier. Die Sommerhitkönigin der ARD-Show „Immer wieder Sonntags“ nahm die Lieder für die Show in Gunningen auf und gewann damit acht mal in Folge. Aber auch in der Sendung mit Andy Borg kamen Enrico Falcones Arrangements zum Einsatz. Ronny Weiland, der unter anderem Ivan Rebroff covert, trat in Borgs Sendung auf und füllt mittlerweile mit den Sinfonia Arrangements große Hallen.

Seine Heimatverbundenheit zeigte Enrico Falcone mit einer anderen Aktion: Denn auch das Heimatlied von Durchhausen entstand im Sinfonia Sound-Atelier.