Motorradfahrer verletzt sich bei einem Sturz schwer

Ein schwer verletzter Motorradfahrer und 6 000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Samstagnachmittag, gegen 14.30 Uhr auf der Kreisstraße 5914 zwischen Gunningen und Seitingen ereignet hat. Ein 58-jähriger BMW-Motorradfahrer war auf der K5914 in Richtung Seitingen unterwegs. Der Mann kam aus nicht bekannter Ursache nach links von der Straße ab, stürzte und rutschte auf der Fahrbahn noch mehrere Meter entlang. Der schwer verletzte 58-Jährige wurde von einem Krankenwagen zur medizinischen Behandlung in eine Klinik gebracht. Die Polizei schätzt den am Zweirad entstandenen Sachschaden auf eine Höhe von rund 6 000 Euro.