Leben wie im 12. Jahrhundert

„Leben wie im Mittelalter“ heißt es derzeit in Gunningen. Eine Gruppe unter der Leitung von „Freiherr von Krähenbach“, im bürgerlichen Leben Marco Schützenhofer, hat beim Sportplatz ein Zeltlager aufgebaut. In dem leben die Teilnehmer wie im 12. Jahrhundert.

Das Mittelalter hat viele Seiten, und so manch ein Mythos aus dieser Zeit wird durch Hollywood aufrechterhalten, hat aber so nie stattgefunden. Eine kleine Gruppe von zehn Erwachsenen und fünf Kindern lebt das Mittelalter, genauer gesagt das 12. Jahrhundert – ein Jahrhundert des Umbruchs, der Kreuzzüge und auch der Romantik, wobei man davon ausgehen kann, dass es für viele, die in diesem Jahrhundert lebten, keine Spur von Romantik gab. Für die Erwachsenen ist es unter Freiherr von Krähenbach alias Marco Schützenhofer ein Leben auf einfachem, aber effektivem Niveau; für die Kinder ist es Abenteuer ohne Technik.

Für die neugegründete Gruppe, die es erst seit acht Monaten gibt, ist es ein Probelauf für das im September stattfindende „Mittelalterleben“ am Kirnbergsee, wo sich einige solcher Gruppen treffen werden, um das Mittelalter in seiner vielfältigen Art zu leben. Für den Freiherrn ist es ein Kindheitstraum, den er sich erfüllt und auf den er sich auch gut vorbereitet hat. Genauso wie seine mitmachenden Freunde informierte er sich über das Leben im 12. Jahrhundert, von dem allerdings recht wenig bekannt ist – und so hat man auch auf experimentelle Weise versucht, das Leben zu rekonstruieren.

Gegessen wird, was die Natur hergibt, und schützen tun sich die Teilnehmer mit Schwert und einer kleinen Panzerung, die allerdings bei solchen Temperaturen schweißtreibend ist und im Mittelalter, vor allem bei den beginnenden Kreuzzügen, dazu führte, dass einige der Ritter nicht im Kampf, sondern an Überhitzung das Zeitliche segneten. In diesem Jahrhundert änderte sich die Kleidung und es gab erste Schritte in Sachen Gleichberechtigung.

Jeder in dem Lager, selbst die Kinder, hat seine Aufgabe, die gewissenhaft ausgeführt wird, um ein gemeinsames Miteinander zu gewährleisten. Schon damals legte man Wert auf die Verteidigung seiner Gemeinschaft – und so werden auch Frauen, aber überwiegend die Männer ausgebildet, ein Schwert zu führen, was beeindruckend vorgeführt und erklärt wird. Die Mitglieder werden allerdings von der modernen Welt etwas belächelt – und nicht alle, die sich das Mittelalterleben anschauen, verstehen den Sinn solch einer Lebensweise. Vor allem die heutige Jugend scheint damit etwas überfordert zu sein, wobei die Kinder in dieser Gruppe sich ganz schnell daran gewöhnt haben, mit dem zu spielen, zu lernen oder zu arbeiten, was die Natur oder die Gruppe bietet.