Klimaschutz im Kindergarten

Der Theater Bahnhof aus Mühlheim ist im Gunninger Kindergarten Filigrundus aufgetreten. Martin und Cécile Bachmann-Legrand führten das Klimaschutz-Theaterstück „Auf der ERde geht es heiss her“ auf. Die Kindergärten aus Durchhausen und Hausen waren laut Pressemitteilung ebenso der Einladung zu dem interaktiven Theaterstück zum Thema Energie und Klimaschutz gefolgt. Die Kinder und Erzieherinnen aus den drei Einrichtungen schnupperten gemeinsam Theaterluft. „Wir vom Kindergarten Filigrundus legen sehr viel Wert auf vielfältige Naturerfahrungen. Wir genießen unsere Naturtage, gehen täglich in den Garten und thematisieren umfassend Abläufe in unserer Umwelt. Uns ist es ein großes Anliegen, den Kindern viele Erfahrungen in unserer Natur zu vermitteln.“