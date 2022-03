Kinderkleiderbörse in Gunningen

Geschäftiges Treiben herrschte am Freitag in der Hohenkarpfenhalle in Gunningen. Der Elternbeirat des Kindergartens/Kinderkrippe „FiliGrundus“ hat die Kinderkleiderbörse organisiert. Alle Tische waren vergeben und das, obwohl einige Verkäufer/-innen aufgrund von z.B. Quarantäne-Fällen den gebuchten Tisch nicht annehmen konnten. Zufrieden war der Elternbeirat, das sind Sabrina Distel, Katharina Bürg, Jasmin Bantle und Eva Keller, dass alles so gut geklappt hat. „Problematisch war die Vorbereitung nicht, da wir eine gute Vorbereitung vom Kindergarten bekommen haben und auch die Gemeinde war sehr kooperativ im Vorfeld. Corona gibt natürlich keine Sicherheit, aber es läuft ja wie am Schnürchen,“ erzählt Sabrina Distel. Eine Besucherin meinte: „Endlich wieder etwas Normalitä, wurde doch feste gefeilscht und gehandelt.“ Foto: anut