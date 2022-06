Jahreskonzert des Musikverein Gunningen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Gunninger Musiker hatten sich wieder mit dem Musikverein Aldingen zusammen geschlossen, um ein gemeinsames Konzert auszurichten. Während vor vier Wochen der erste Teil bereits in der Aldinger Kirche stattfand, wurde diesmal die Hohenkarpfenhalle für das Heimkonzert hergerichtet.

Gestartet wurde das Konzert unter Leitung des Aldinger Dirigenten Karl Jung. Zur Halbzeit wurden zahlreiche aktive und passive Mitglieder durch den Bezirksvorsitzenden des Musikverbandes und ehemaligem Gunninger Dirigenten Ralf Vosseler geehrt. Besonders zu erwähnen ist dabei Karl-Heinz Bärsch, der auf fünfzig Jahre aktives Wirken im MVG zurückblicken kann und daher einen besonders großen Geschenkkorb vom ersten Vorsitzenden Christoph Haller erhielt. Anschließend übernahm der Gunninger Dirigent Martin Gföller den Dirigentenstab. Da dieser die Gegend bald verlässt, übergab er für das letzte Stück den Stab an Junior Ramos Mamani Ramos, der offiziell im September sein Amt antreten wird. Abschließend kam es zu zahlreichen Zugaben, die am Ende von allen drei Dirigenten gleichzeitig geleitet wurden, was erstaunlicherweise funktionierte.

Danach genossen die Anwesenden den Abend vor und in der Halle. Dabei ließen es sich die Gunninger Musiker nicht nehmen, ihr Unterhaltungsprogramm zum Besten zu geben, was auf viel Beifall stieß. Zu danken ist allen Helfern, insbesondere der Jugendgruppe, welche die Bewirtung übernommen hatte.