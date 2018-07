„Hula-Hula-Ulla“ verursacht Turbulenzen

Der Gunninger Männergesangverein „Liederkranz“ lädt am Jahresende traditionell zum Theatervergnügen ein. Zur Aufführung von „Ziemlich nackt im Discotakt“ müssen die Besucher allerdings zur Gemeindehalle Durchhausen fahren, weil Gunningen auf den Neubau einer eigenen Halle noch warten muss.

Auch in der Regie gab es einen Wechsel: Waltraud Müller gab das Amt an ihre Nachfolgerin Hannelore Distel ab, die mit ihren knapp ein Dutzend Darstellerinnen und Darstellern probt, was das Zeug hält. „Ziemlich nackt im Discotakt“ heißt das humorvolle Stück von Jürgen Schuster. Gespielt wird am 26. Dezember in der Gemeindehalle in Durchhausen. Um 13.30 Uhr ist die Hauptprobe und um 20 Uhr die Vorstellung. Die Karten können im Vorverkauf unter Telefon (07424) 6826 bestellt werden.

Zum Inhalt: Alois Zirngiebel hätte als Bürgermeister seines Ortes eigentlich mit keinen großen Schwierigkeiten zu kämpfen -- wenn da nicht das sich in aller Munde befindliche „Piggies“ wäre, ein neu eröffneter moderner Tanzschuppen, über den Neider die abenteuerlichsten Gerüchte in die Welt setzen. Auch Kuni, die Frau des Bürgermeisters, ist nicht sehr erbaut über diese Geschichten, denn die gemeinsame Tochter Susi bandelt mit dem Besitzer Siggi Mayer an.

Nachdem sich ein gewisser innerörtlicher Druck aufbaut, und die große Dorftratsche Babette Straßmair ihre angeblichen Recherchen vorbringt, entschließt sich der Gemeinderat zu einer Besichtigung des fragwürdigen Lokals. Eskortiert von Babettes Mann Dominikus und dem ewig Frauen suchenden Toni Schnell wählt Bürgermeister Zirngiebel einen Abend aus, an dem die berüchtigte „Hula-Hula-Ulla“ ein Gastspiel gibt, da sie sich unter diesem Pseudonym die Sünde in Person vorstellen.

Als das Ansinnen des Gemeinderats bekannt wird, hecken Susi und Siggi einen Plan aus, dem Bürgermeister eins auszuwischen. Ein im „Piggies“ stattfindender Wettbewerb wird so manipuliert, dass der Sportmuffel Zirngiebel tatsächlich einen Fitness-Nachmittag mit der dubiosen Ulla gewinnt. Alois will sich diesen Preis natürlich nicht entgehen lassen und schickt Kuni kurzerhand zum Einkaufsbummel in die Stadt. Doch er muss feststellen, dass es erstens immer anders kommt und zweitens als man denkt.

Das Fitness-Programm von Ulla ist trotz aller Anstrengungen von Alois eine Nummer zu groß für ihn und lässt ihn schier zusammenbrechen. In diesem Zustand totaler Erschöpfung taucht zuerst ausgerechnet Babette auf, die fälschlicherweise eine „eindeutige Situation“ zu erkennen glaubt -- dann aber wird das Chaos erst richtig perfekt und nahezu von allen falsch verstanden, als schließlich Zirngiebels Frau den Ort „wüster Orgien“ betritt. (wro)