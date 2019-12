„Hollywood-Diva“ erweist sich als Diebin

Der Männergesangverein Liederkranz Gunningen hat das Theaterstück „Hoiß' Nächt' ond kalt 'Fiaß'“ aufgeführt. Das Aufführung war laut Pressemitteilung „kurzweilig und ist prima angekommen“. Die Hohenkarpfen-Halle war zu drei Vierteln gefüllt. Es gab für die Akteure immer wieder Zwischenapplaus und das Publikum hatte viel zu lachen.

Zum Inhalt: Drei befreundete Ehepaare haben lange gespart, um sich einen gemeinsamen Urlaub auf Mallorca zu gönnen. Die Paare verkörperten Ursula Schröder, Rolf Kaupp, Brigitte Kaupp, Edwin Merz, Mirja Bohnert-Kraus und Dennis Merz. Trotz einiger Turbulenzen auf der Reise kommen sie in der Finca „Los Kläpprigos Budos“ wohlbehalten an.

Der Besitzer der Finca, Aurelio Martinez (gespielt von Kevin Sieg) lässt den Urlaubern keine Wünsche offen und überzeugt die drei Frauen mit seinem südländischen Charme. Und dann ist da noch die scheinbar berühmte Hollywood-Diva Grace Callahan (von Carina Merz gespielt), die großen Gefallen an den Männern findet.

Nach einer turbulenten Nacht ist das Chaos dann perfekt, als am nächsten Morgen alle in den Armen eines anderen Partners erwachen, bis auf den schlafwandelnden Franz, der spurlos verschwunden ist. Leider auch die gesamte Urlaubskasse und Schmuck. So wird Franz schnell verdächtigt, sich damit aus dem Staub gemacht zu haben, was seine Freunde jedoch nicht glauben wollen.

Letztendlich war die Hollywood-Diva die Diebin, die sich mit falscher Identität eingeschlichen hat, um Urlauber zu bestehlen.

Zum ersten Mal waren Kevin Sieg und Dennis Merz dabei. Für zehnmaliges Theaterspielen wurde Brigitte Kaupp vom Vorsitzenden Willi Weiß geehrt.

Regie führten zum ersten Mal Rolf und Brigitte Kaupp. Souffleuse war Marion Schiemann, um die Maske kümmerten sich Birgit Kiess, Hannelore Distel und Renée Drossard.