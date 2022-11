Heimat Forum startet nach Corona wieder voll durch

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Thomas Kienzle, Bianca Buchmann und Klaus Storz stehen weiter als Vorstandschaft dem Heimat Forum Tuttlingen vor. Bestätigt wurde das dreier Teams in der gut besuchten Hauptversammlung im Hugo-Geißler-Saal im „Fruchtkasten“.

Thomas Kienzle gab in seinem Bericht bekannt, dass das 150-jährige Jubiläum noch gebührend auf dem Honberg am 21. Juli 2019 gefeiert wurde. Am 7. Januar 2020 gab es noch einen Neujahrsempfang und dann schlug erbarmungslos die Corona-Pandemie zu und alle Veranstaltungen und Exkursionen mussten abgesagt werden. Besonders hart traf es die Veranstaltungen im „Kulturhaus“, die nicht mehr stattfinden konnten.

Bianca Buchmann teilte mit, dass seit Beginn des Jahres 2022 die Aktivitäten wieder aufgenommen wurden. Es gab ein Ausflug auf die Insel Mainau und zur Burg Lichtenstein, eine Ausstellung auf dem „Hohenkarpfen“ wurde besucht und zum Abschluss des Vereinsjahres wird noch das Schloss in Sigmaringen besichtigt und der dem örtlichen Weihnachtsmarkt ein Besuch abgestattet. Rolf Brohammer, zuständig für das Kulturhaus (altes Krematorium), gab bekannt, dass durch die Corona-Pandemie 13 Veranstaltungen abgesagt werden mussten. Für das Jahr 2022 hat er einige hochkarätige Veranstaltungen auf dem Programm. Neu ist das Angebot, standesamtliche Trauungen im Kulturhaus durchzuführen. „Ohne Sponsoring können die kulturellen Angebote nicht gestemmt werden“, sagte Rolf Brohammer.

Gundi Saile gab den aktuellen Kassenstand bekannt. Diese wurde von Volker Kalis geprüft und als tadellos bestätigt. Klaus Storz berichtete über den aktuellen Stand des Donauwehr. Das Verwaltungsgericht habe eine negative Entscheidung getroffen, so dass ein formeller Weg ausgeschöpft sei.

Nach dem offiziellen Teil der Versammlung stellten sich die neu beauftragten der Museen der Stadt Tuttlingen, Vera Hollfelder und für das Kulturamt Andrea Blumers, der Versammlung vor.

Ergebnis der Wahlen: Vorstandschaft Thomas Kienzle, Bianca Buchmann und Klaus Storz; Schriftführer Lothar Dittes; Kasse Gundi Saile; Kassenprüfer Volker Kallis und Wilfried Briehl; Beisitzer Hellmut Dinkelaker, Günter Hermann, Rita Hilzinger, Henner Lamm, Uschi Moosbrucker, Rolf Brohammer, Eckhard Hunzinger, Gudrun Reich und Alberto Petrella.