Heike Ollech rückt den Rathausschlüssel raus

Unter Trommelklängen und Trillerpfeifen hat Gunningens Bürgermeisterin Heike Ollech am Schmotzigen Dunnschtig ein Fenster des Rathauses geöffnet. Dorthin hatte sie sich mit ihren Mitarbeiterinnen, ihrer Stellvertreterin Birgit Kiess und Gemeinderätin Bettina Maurer „verschanzt“. Es folgte eine Überraschung. „Seid nur nicht beklommen, den Schlüssel sollt ihr jetzt bekommen“, reimte sie und gab denselben ohne Gegenwehr an die Narren heraus.

Den Lombergtrolls bot das Gemeindeoberhaupt an, dass sie sich in die Arbeit vergraben könnten, um die Aufgaben zu erledigen, die sie zuvor auf die Schippe genommen hatte. Dennoch sprach Zunftmeister Peter Maurer die Bürgermeisterin schuldig, zu Beginn des Jahres wochenlang keinen Internetanschluss gehabt zu haben. „Hättet ihr mal einfach den Stecker eingesteckt“, erklärte er. Außerdem sprach Maurer die Bürgermeisterin schuldig, durch lange Bürozeiten zu viel Strom zu verbrauchen. Als Lohn forderte Maurer für das Helferfest der Lombergtrolls ein 30 Liter Fass Bier. Ollech lenkte ein und lud die Narren zum Frühstück in die Hohenkarpfenhalle ein.