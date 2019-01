Hälfte der Autofahrer ist in Gunningen zu schnell

In der Gunninger Gemeinderatssitzung am Mittwochabend sind die Ergebnisse der Geschwindigkeitsmessungen vorgestellt worden. Im zweiten Halbjahr 2018 wurden sechs mobile Messungen durchgeführt. Dabei wurden 4071 Fahrzeuge erfasst.

Rund Dreiviertel fuhren bis zu zehn Stundenkilometer zu schnell. Ein negativer Spitzenreiter, der es mit bis zu 30 Kilometern pro Stunde besonders eilig hatte, gehörte im Anschluss zu den Fußgängern. Die Erfassung der Geschwindigkeiten über die eigene Anlage, die vom 24. Juli bis zum 14. September in der Sonnenallee die erlaubten 30 Stundenkilometer überprüfte, ergab, dass von den 4304 gemessenen Fahrzeugen beinahe die Hälfte zu schnell unterwegs war. Die Durchschnittsgeschwindigkeit lag, bedingt durch das besonnene Fahrverhalten der langsam Fahrenden, bei 29 Stundenkilometern.

Das bekräftigte dennoch die Klage einer Anwohnerin, die mit diesem Thema in einer der letzten Sitzungen im vergangenen Jahr in die Gemeinderatssitzung gekommen war. Genauso stellte sich die Situation in der Bergstraße dar. Auch in dieser 30er-Zone wurde die stationäre Anlage aufgestellt. Im Zeitraum vom 14. September bis zum 16. November fuhr dort knapp über die Hälfte aller Fahrzeuglenker zu schnell, zumeist im Bereich bis zu zehn Stundenkilometer. In der Bergstraße lag die Durchschnittsgeschwindigkeit allerdings schon bei 31 Kilometern pro Stunde.