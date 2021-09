Gunninger Verein ehrt Mitglieder

Der Obst- und Gartenbauverein Gunningen hat nach nun fast zwei Jahren Pause zur Hauptversammlung eingeladen.

127 Mitglieder zählt der Verein derzeit, davon 79 Voll-, vier Familien- und 13 Kindermitgliedschaften sowie ein Ehrenmitglied. Das Vereinsleben habe durch die Pandemie sehr gelitten, so Vorsitzender Gudio Scheel. Dennoch habe man ein paar wenige Aktionen und Veranstaltungen durchführen können, wie auch Doris Bülow ausführte.

Auch neue Termine gibt es: Am 8. Oktober ist der Erntedankaufbau geplant und auch das Richten der Baumscheiben steht an. Lediglich die Apfelernte werde nicht so ausfahllen, wie erhofft, da es dieses Jahr nur wenig Früchte gäbe.

Im Laufe des Abends waren Wahlen angesagt. Bestätigt wurden: Guido Scheel (Vorsitzender), Waldemar Finsterle (Vorsitzender Finanzen), Doris Bülow (Protokoll- und Schriftführerin) sowie die Beisitzer Gundi Stief, Joachim Vosseler und. Levi Kertesz. Als Beisitzerin neu gewählt wurde Andrea Müller. Weitere Beisitzer wurden in der Versammlung nicht gefunden. Auch das Amt Öffentlichkeitsarbeit blieb unbesetzt.

Auch einige Ehrungen standen an. Für zehn Jahre wurden Peter Maurer, Matthias Hauser, Gerhard Link und Sandra Distel geehrt. 25 Jahre dabei sind Hannelore Distel, Petra Schmidt, Ilona Merkt, Manfred Lehmann und Helene Hermann. Waldemar Finsterle und Guido Schell wurden auch für 25 Jahre geehrt, bekamen jedoch noch den goldenen Apfel überreicht. Dabei handelt es sich um eine besondere Ehrung für geleistete Vorstandsarbeit vom Kreisverbandsvorsitzenden Hans Weber.

Für 40 Jahre wurden Elfriede Merkt Georg Finsterle, Werner Bayer und Günter Bayer ausgezeichnet. Seit 60 Jahre im Verein aktiv ist Anneliese Bacher. Sie wurde mit dem goldenen Verbandsorden und goldenen Lorbeerkranz geehrt.